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齊柏林的25年空中世界 淡水專屬空間世界地球日曝光

2019-04-12 21:28聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

「看見台灣」空拍導演齊柏林前年意外過世，其團隊組「看見．齊柏林基金會」，落腳新北市淡水藝術工坊；基金會並在鄰近的得忌利士洋行後棟打造「齊柏林空間」，將輪番展出齊柏林生前累積25年的空中作品及攝影器材，兩者之間的空地有「齊柏林飛坪」裝置藝術及「齊柏林小徑」，今先揭幕，空間在22日世界地球日與世人見面。

淡水老街尾的齊柏林群落，是在去年12月27日、導演生日當天發起的共建計畫，匯集8052名共建人的善款，延續齊柏林導演「看見台灣、守護家園」的精神與使命。基金會形容飛坪及小徑「尋找一條小徑，讓我們走過悲傷；覓一處飛坪，讓夢想瀟灑起降。」

基金會執行長萬冠麗表示，基金會約有半年時間在全台找場地，最後落腳淡水；齊柏林生前就算在別縣市拍攝，都習慣從淡水河口航道進入台北市，很喜歡淡水河口這個景緻，基金會在淡水覓得基地也算是機緣巧合。

萬冠麗說，基金會選擇挑高的空間，得以投放齊柏林在空中所見的壯麗景緻；齊柏林用過的鏡頭、25年下來累積的空中作品都將在空間逐步呈現。

齊柏林空間首檔展覽「見山」，是因齊柏林曾說山是他的夢想起源，將搭配大型投影、環境劇場及採VR技術，讓大家彷彿也看到「齊柏林看到的山」，有綠、有白，也有黃，而黃是因為山遭破壞，是齊柏林想凸顯的一部分。

萬冠麗指出，齊柏林空間未來不僅呈現齊柏林的空中世界，也納入其他攝影者的作品，延續導演生前為台灣環境奔走的意志，基金會也希望遇見更多的齊柏林。

齊柏林飛坪正中央方形孔洞裡「H」意指Helicopter（直升機），是直升機停靠標示，也是導演近25年、超過2000小時、累積超過30萬張空拍片工作中，最重要的交通工具；該裝置藝術是由逢甲大學建築專業學院創新設計系創作，飛坪掛有祈福木片，邀民眾許下祝福。齊柏林空間則選在世界地球日4月22日才曝光，4月24日正式對外開放。

齊柏林飛坪及齊柏林小徑今揭幕。圖／看見．齊柏林基金會提供
齊柏林飛坪及齊柏林小徑今揭幕。圖／看見．齊柏林基金會提供
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齊柏林飛坪附有木片，民眾可寫下祝福。圖／淡水古蹟博物館提供
齊柏林飛坪附有木片，民眾可寫下祝福。圖／淡水古蹟博物館提供
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齊柏林飛坪及齊柏林小徑今揭幕。圖／淡水古蹟博物館提供
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柏林淡水河

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