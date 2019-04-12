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「痛痛女孩」勝訴 醫籲民眾站醫學角度看待HPV疫苗

2019-04-12 19:33聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女孩」個案告贏衛福部，針對這次的判決結果，醫師認為，面對同一事件醫學與法學著力點可能不同，建議民眾站在醫學角度看待HPV疫苗，HPV疫苗安全無虞是全球共識，WHO於2017年已發出回應，認為HPV疫苗是高度安全性的疫苗。接種HPV疫苗利大於弊。

婦產科醫學會秘書長、新竹馬偕婦產部主治醫師黃閔照強調，此判決並非認定不良反應與疫苗直接相關，民眾不應過度恐慌，大部分國家接種HPV疫苗都很成功，僅日本有極少數負面例子；台大醫院小兒部主任黃立民也說，實施HPV疫苗接種政策7、8年的新北市，近10萬人施打無不良反應；芬蘭研究13萬名國中女生，也顯示HPV疫苗並不會增加慢性疼痛相關診斷。

黃閔照分析，這次法院判決理由認為因果關係過於嚴苛，不利人民自願接種疫苗。「這個思考角度不是壞的方向」，放寬認定或許可提升接種意願、形成群體保護力，但也可能因該前例造成過多不良反應個案得以求償，造成國家負擔過大。

黃立民說，民眾切勿因這次判決就懷疑疫苗，「疫苗猶豫」已被世界衛生組織列為十大健康威脅。子宮頸癌是國內女性癌症死因第七名，醫學研究早已證實，沒有感染人類乳突病毒（HPV）就沒有子宮頸癌，感染後罹患子宮頸癌風險高達500倍。癌症篩檢雖可及早治療，降低死亡率，但無法避免罹癌，接種疫苗才能擁有防癌保護力。

針對「痛痛女孩」勝訴，醫師強調，WHO於2017年已發出回應，認為HPV疫苗是高...
針對「痛痛女孩」勝訴，醫師強調，WHO於2017年已發出回應，認為HPV疫苗是高度安全性的疫苗。接種HPV疫苗利大於弊。圖／國健署提供
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疫苗子宮頸癌

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