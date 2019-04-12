對幸福的人酸言酸語是太自卑 作家：應該馬上遠離

2019-04-12 19:15 聯合新聞網 綜合報導



作家中古小姐分析，這種利用仇恨式發言主動攻擊別人的人，大部分的自卑感都非常重。圖擷自／中古小姐臉書 分享 facebook

身邊常常有一種人是，喜歡在各個社交平台上針對別人的「私事」大放厥詞，不管了解不了解對方，卻總是會在背後酸言酸語、看不得別人好。作家「中古小姐」分析，這種利用仇恨式發言主動攻擊別人的人，大部分的自卑感都非常重，如果能遠離這些朋友最好，否則光是顧慮不要刺激到對方，就會讓自己的生活變得又累又可怕！

中古小姐描述過去她在東京留學時，曾經結識一位香港人，由於對方的家境相當富裕，因此在相處時，常常會被對方的生活模式嚇到。中古小姐舉例，這位香港同學雖然只住在離學校一個電車車站的距離而已，卻因為不想擠電車，因此買了一台跑車代步，又因為停車位實在太難找，馬上又買了一台摩托車，中古小姐形容，「買車跟買衣服一樣快，今天要馬上就能入手」。除此之外，當所有同學正為畢業後的就職壓力而專注課業時，這位香港同學也是天真地問「沒人要跟我出去玩嗎？我好孤單喔，我決定養隻貓來作伴」，因此他花了四十幾萬日幣（約10多萬台幣）買了一隻貓。

「如果把他的日常或語錄放到網路上，肯定很多酸民會覺得這是炫富。」中古小姐認為，這位香港同學並不是故意在大家面前，想要展現自己的財力，而是這本來就是他的日常，其他人會覺得有落差，單純是因為自己的財力與環境不同。當時中古小姐與他的其他同學都很理解他，因此在生活條件相差甚大的狀況下，大家感情還是很好，有困難會真心幫助、有什麼好事也會互相分享，中古小姐表示「能擁有如此美好的青春回憶和一輩子的朋友，最主要是因為大家心態都健康、沒有自卑感過重的人。」

「自卑感過重的人就像一顆未爆彈」，中古小姐分析，這些人可以在朋友不幸時給予安慰，但當對方的生活獲得改善時，卻難以給予祝福，甚至極有可能因為嫉妒，在背後做出什麼攻擊。這也是為什麼不幸的人會更受歡迎，因為當他們扮演悲情角色時，會讓大眾獲得安全感，「可是生活裡要那麼多安全感、舒適度究竟用來幹嘛呢？」中古小姐表示，比起忌妒她在求學時認識的這位香港同學，和他變成朋友後所得到的溫暖和滿足感反而更多。