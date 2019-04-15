遠傳攜手路易莎 首家數位體驗咖啡館登場
中壢實踐複合體驗門市 盛大開幕
面對消費者生活內容需求不斷提升，針對各商圈屬性，遠傳精心規劃推出專屬當地的個性化門市，如三創資訊園區未來店、信義威秀「心」門市及最潮的台北西寧南直營門市。遠傳今年目標更以服務力與獨創性雙軸同步發展，不只為電信業者首家通過亞太顧客服務協會優質顧客服務國際標準(CSQS)第三級認證，更正式啟動複合式店格佈局，首度與知名咖啡品牌路易莎咖啡合作，即將於4/17(三)全新開幕的【中壢實踐複合體驗門市】升級為數位體驗咖啡館，讓消費者體驗遠傳全方位數位服務時，也能啜飲手沖單品咖啡，在數位與人文空間中，貼近更有溫度的生活。
4/17(三)開幕當天，前100名來店民眾即可免費獲贈定價$55元『莊園美式/經典水果茶』兌換券乙張；下午4點現場還有神秘大禮包抽獎及闖關活動，同時LOUISA路易莎美味秘訣大師現場展演手沖咖啡體驗活動，與門市店員互動體驗就有機會獲得眾多好禮，誠摯邀請您呼朋引伴前來門市同樂饗宴！另外，4/17至4/30開幕月期間，來店購買遠傳店內正價品，即可享有現折500元現金優惠(限量)；凡在遠傳及路易莎門市專櫃消費，即可獲贈『路易莎施華洛世奇限定版零錢包』，消費滿額加碼再送遠傳X LOUISA路易莎聯名手工一杯袋獨家贈品。
開幕日歡樂抽家電 參加闖關送扭蛋好禮 申辦遠傳門號LOUISA大方招待咖啡
開幕當天下午4點將於門市現場進行盛大開幕活動，為歡慶新開幕，凡來店參觀民眾皆能參加抽獎，有機會抽中HOMEDICS TRUE HEPA 雙效過濾抗敏空氣清淨機大獎，當天現場設置四區闖關體驗區，只要體驗就送好禮，完成其中２關卡，還可立馬抽扭蛋禮，有機會獲得路易莎濾泡式咖啡、路易莎施華洛世奇限定版零錢包、小夜燈、旅行硬殼包等遠傳獨家贈品。另外，即日起至12/31前，新申辦/攜碼/續約遠傳門號之客戶，還可至路易莎櫃台免費兌換定價$55元『莊園級美式或經典水果茶』乙杯（限申辦當日兌換），讓您在等候申辦門號同時還能輕鬆愜意品嚐咖啡香！
開幕限定快閃活動!買Samsung A30單機加碼送配件購物金$2,000
為歡慶遠傳首家複合門市開幕，特別祭出1天限定檔快閃優惠：4/17(三)當天購買遠傳獨家Samsung Galaxy A30單機(市價$8,990)，大方送$2,000配件購物金加碼禮，凡選購店內配件通通可以折抵，限定10名，售完為止，獨家優惠好康不手軟，趕快來遠傳參觀選購！
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