遠傳攜手路易莎 首家數位體驗咖啡館登場

2019-04-15 00:00 文／ 遠傳 提供



中壢實踐複合體驗門市 盛大開幕

遠傳首度跨界攜手路易莎咖啡，進駐桃園中壢熱鬧的中原夜市商圈 圖／遠傳 提供 分享 facebook

面對消費者生活內容需求不斷提升，針對各商圈屬性，遠傳精心規劃推出專屬當地的個性化門市，如三創資訊園區未來店、信義威秀「心」門市及最潮的台北西寧南直營門市。遠傳今年目標更以服務力與獨創性雙軸同步發展，不只為電信業者首家通過亞太顧客服務協會優質顧客服務國際標準(CSQS)第三級認證，更正式啟動複合式店格佈局，首度與知名咖啡品牌路易莎咖啡合作，即將於4/17(三)全新開幕的【中壢實踐複合體驗門市】升級為數位體驗咖啡館，讓消費者體驗遠傳全方位數位服務時，也能啜飲手沖單品咖啡，在數位與人文空間中，貼近更有溫度的生活。

體驗friDay影音產品系列，邊喝咖啡邊享受視聽娛樂時的輕鬆及愉悅感。 圖／遠傳 提供 分享 facebook

4/17(三)開幕當天，前100名來店民眾即可免費獲贈定價$55元『莊園美式/經典水果茶』兌換券乙張；下午4點現場還有神秘大禮包抽獎及闖關活動，同時LOUISA路易莎美味秘訣大師現場展演手沖咖啡體驗活動，與門市店員互動體驗就有機會獲得眾多好禮，誠摯邀請您呼朋引伴前來門市同樂饗宴！另外，4/17至4/30開幕月期間，來店購買遠傳店內正價品，即可享有現折500元現金優惠(限量)；凡在遠傳及路易莎門市專櫃消費，即可獲贈『路易莎施華洛世奇限定版零錢包』，消費滿額加碼再送遠傳X LOUISA路易莎聯名手工一杯袋獨家贈品。

中壢實踐複合體驗門市巧妙融合了遠傳數位服務與路易莎咖啡生活空間，打造片刻休憩的氛圍，適合顧客來這裡聊天坐坐，喝杯咖啡。 圖／遠傳 提供 分享 facebook

開幕日歡樂抽家電 參加闖關送扭蛋好禮 申辦遠傳門號LOUISA大方招待咖啡

開幕當天下午4點將於門市現場進行盛大開幕活動，為歡慶新開幕，凡來店參觀民眾皆能參加抽獎，有機會抽中HOMEDICS TRUE HEPA 雙效過濾抗敏空氣清淨機大獎，當天現場設置四區闖關體驗區，只要體驗就送好禮，完成其中２關卡，還可立馬抽扭蛋禮，有機會獲得路易莎濾泡式咖啡、路易莎施華洛世奇限定版零錢包、小夜燈、旅行硬殼包等遠傳獨家贈品。另外，即日起至12/31前，新申辦/攜碼/續約遠傳門號之客戶，還可至路易莎櫃台免費兌換定價$55元『莊園級美式或經典水果茶』乙杯（限申辦當日兌換），讓您在等候申辦門號同時還能輕鬆愜意品嚐咖啡香！

開幕限定快閃活動!買Samsung A30單機加碼送配件購物金$2,000

為歡慶遠傳首家複合門市開幕，特別祭出1天限定檔快閃優惠：4/17(三)當天購買遠傳獨家Samsung Galaxy A30單機(市價$8,990)，大方送$2,000配件購物金加碼禮，凡選購店內配件通通可以折抵，限定10名，售完為止，獨家優惠好康不手軟，趕快來遠傳參觀選購！