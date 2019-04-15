親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

遠傳攜手路易莎 首家數位體驗咖啡館登場

2019-04-15 00:00文／ 遠傳 提供

中壢實踐複合體驗門市 盛大開幕

遠傳首度跨界攜手路易莎咖啡，進駐桃園中壢熱鬧的中原夜市商圈 圖／遠傳 提供
遠傳首度跨界攜手路易莎咖啡，進駐桃園中壢熱鬧的中原夜市商圈 圖／遠傳 提供
分享

面對消費者生活內容需求不斷提升，針對各商圈屬性，遠傳精心規劃推出專屬當地的個性化門市，如三創資訊園區未來店、信義威秀「心」門市及最潮的台北西寧南直營門市。遠傳今年目標更以服務力與獨創性雙軸同步發展，不只為電信業者首家通過亞太顧客服務協會優質顧客服務國際標準(CSQS)第三級認證，更正式啟動複合式店格佈局，首度與知名咖啡品牌路易莎咖啡合作，即將於4/17(三)全新開幕的【中壢實踐複合體驗門市】升級為數位體驗咖啡館，讓消費者體驗遠傳全方位數位服務時，也能啜飲手沖單品咖啡，在數位與人文空間中，貼近更有溫度的生活。

體驗friDay影音產品系列，邊喝咖啡邊享受視聽娛樂時的輕鬆及愉悅感。 圖／...
體驗friDay影音產品系列，邊喝咖啡邊享受視聽娛樂時的輕鬆及愉悅感。 圖／遠傳 提供
分享

4/17(三)開幕當天，前100名來店民眾即可免費獲贈定價$55元『莊園美式/經典水果茶』兌換券乙張；下午4點現場還有神秘大禮包抽獎及闖關活動，同時LOUISA路易莎美味秘訣大師現場展演手沖咖啡體驗活動，與門市店員互動體驗就有機會獲得眾多好禮，誠摯邀請您呼朋引伴前來門市同樂饗宴！另外，4/17至4/30開幕月期間，來店購買遠傳店內正價品，即可享有現折500元現金優惠(限量)；凡在遠傳及路易莎門市專櫃消費，即可獲贈『路易莎施華洛世奇限定版零錢包』，消費滿額加碼再送遠傳X LOUISA路易莎聯名手工一杯袋獨家贈品。

中壢實踐複合體驗門市巧妙融合了遠傳數位服務與路易莎咖啡生活空間，打造片刻休憩的氛...
中壢實踐複合體驗門市巧妙融合了遠傳數位服務與路易莎咖啡生活空間，打造片刻休憩的氛圍，適合顧客來這裡聊天坐坐，喝杯咖啡。 圖／遠傳 提供
分享

開幕日歡樂抽家電 參加闖關送扭蛋好禮 申辦遠傳門號LOUISA大方招待咖啡

開幕當天下午4點將於門市現場進行盛大開幕活動，為歡慶新開幕，凡來店參觀民眾皆能參加抽獎，有機會抽中HOMEDICS TRUE HEPA 雙效過濾抗敏空氣清淨機大獎，當天現場設置四區闖關體驗區，只要體驗就送好禮，完成其中２關卡，還可立馬抽扭蛋禮，有機會獲得路易莎濾泡式咖啡、路易莎施華洛世奇限定版零錢包、小夜燈、旅行硬殼包等遠傳獨家贈品。另外，即日起至12/31前，新申辦/攜碼/續約遠傳門號之客戶，還可至路易莎櫃台免費兌換定價$55元『莊園級美式或經典水果茶』乙杯（限申辦當日兌換），讓您在等候申辦門號同時還能輕鬆愜意品嚐咖啡香！

開幕限定快閃活動!買Samsung A30單機加碼送配件購物金$2,000

為歡慶遠傳首家複合門市開幕，特別祭出1天限定檔快閃優惠：4/17(三)當天購買遠傳獨家Samsung Galaxy A30單機(市價$8,990)，大方送$2,000配件購物金加碼禮，凡選購店內配件通通可以折抵，限定10名，售完為止，獨家優惠好康不手軟，趕快來遠傳參觀選購！

相關新聞

皮在癢？兒子揭媽媽「拿手菜」她超怒 網：沒寫泡麵不錯了

2019-04-14 20:00

兒聽損控醫療疏失 家長怪醫師「沒強調一定要吃藥」

2019-04-14 10:35

防曬乳除防皮膚病變 專家：也能顧血管

2019-04-14 18:57

醫療器材福音 染色玻璃防細菌感染

2019-04-14 18:57

長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35

台中以北注意！ 入夜有雷雨要買晚餐的要辦事別忘雨具

2019-04-14 18:24

東海書苑將關門 獨立書店用時間換取空間

2019-04-14 17:45

週三前天氣不穩 16日有鋒面來襲

2019-04-14 15:09

上東三水街市場 挖掘新舊並存的市場魅力

2019-04-14 14:39

暖冬提早盛產 吃鳳梨記得要「聽聲辨味」

2019-04-14 14:22

愛肝達人站／B肝＋C肝 全台300萬人有肝癌隱憂

2019-04-14 14:03

健康相談室／火燒心 睡覺墊高上半身

2019-04-14 14:00

痔瘡，不一定要開刀

2019-04-14 13:58

好好吃／生酮飲食 吃青醬輕鬆享瘦

2019-04-14 13:57

克服「交叉感」 單德興新作再探亞美文學

2019-04-14 13:55

踏入熱鬧舊城區 汲取古往今來的洶湧能量

2019-04-14 13:23

配戴呼吸器睡覺 中年男不再打呼

2019-04-14 12:55

確定連5漲！汽、柴油15日起各調漲0.2元、0.4元

2019-04-14 12:36

傳統廟會「觀光化」 年輕人也愛看廟會

2019-04-14 12:33

油價連漲！明起汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

2019-04-14 12:10

九層塔變三樣美味 輕鬆享瘦

2019-04-14 12:05

多麼痛的領悟！吃「乾泡麵」常發生的悲劇你也碰過嗎？

2019-04-14 12:00

莊嚴120周年展 群集張大千、黃君璧等書畫

2019-04-14 11:33

相約熱炒店 感受瀰漫空氣中的五感刺激

2019-04-14 09:52

走訪魚市場 體驗凌晨限定的熱鬧澎湃

2019-04-14 09:50

保健食品為什麼同品項價差那麼大？5大重點檢視

2019-04-14 08:00

痔瘡有四級 不一定要開刀

2019-04-14 07:55

火燒心 胃食道逆流睡覺墊高枕頭有用嗎？

2019-04-14 07:52

今明緩和一下 吳德榮：周二北台雨、周四範圍擴大

2019-04-14 07:06

胖子高危險群...司機「坐」三年 體重飆破百

2019-04-13 23:32

精神不濟肇事？駕駛應有特殊健檢

2019-04-13 23:28

調查：職業駕駛近1/6有睡眠呼吸中止症

2019-04-13 23:27

子宮肌癌若需動刀 健保大數據顯示：傳統手術不落伍

2019-04-13 22:11

子宮肌瘤開刀還是吃藥？健保大數據教妳選醫院

2019-04-13 22:06

小羊晚點名 邀你在親子音樂劇裡練武功

2019-04-13 21:29

從丹青魂到地獄變 榮興劇團重新詮釋一代畫聖

2019-04-13 19:54

孫翠鳳為何暈眩 病情揭曉

2019-04-13 19:36

好市多賣發霉柳橙？他澄清「真的能吃」網驚呼長知識！

2019-04-13 12:00

蟬聯三星！「最大競爭對手是自己」頤宮憑什麼又成為台北米其林最大贏家？

2019-04-12 13:26
看更多

熱門文章

獨／達文西手術兩頭賺？ 健保爆最大A錢弊端

2019-04-13 23:33

最心痛的事實！科學家證實已於2018年絕種的動物

2019-04-14 10:08

今明緩和一下 吳德榮：周二北台雨、周四範圍擴大

2019-04-14 07:06

被控詐欺A健保 萬芳醫師吳思遠：痛苦到快死掉

2019-04-14 13:59

兒聽損控醫療疏失 家長怪醫師「沒強調一定要吃藥」

2019-04-14 10:35

影／疑以自費達文西手術A健保 健保署：坦白從寬

2019-04-14 10:52

達文西手術申報疑義 婦產科名醫生氣了

2019-04-14 16:58

達文西手術虛報？ 基層醫界轟：規定不清不楚

2019-04-14 13:39

疑A健保前五名 長庚：盼開刀手術費用鬆綁

2019-04-14 11:48

對流雲系移入 氣象局：新竹、苗栗及台中晚間注意大雨

2019-04-14 17:49

火燒心 胃食道逆流睡覺墊高枕頭有用嗎？

2019-04-14 07:52

醫院A健保連環爆 衛福部長：不要再犯錯了

2019-04-14 12:34

台中以北注意！ 入夜有雷雨要買晚餐的要辦事別忘雨具

2019-04-14 18:24

A健保？醫界喊冤：申報繁雜 掉入虛報陷阱

2019-04-13 23:39

捲入達文西手術爭議 遭點名醫院展開調查

2019-04-14 14:33

痔瘡有四級 不一定要開刀

2019-04-14 07:55

週三前天氣不穩 16日有鋒面來襲

2019-04-14 15:09

全球僅剩千隻「微笑天使」 馬祖今見今年第8隻海豚屍

2019-04-14 15:12

達文西手術申報給付 泌尿與婦產科占四成

2019-04-14 12:11

油價連漲！明起汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

2019-04-14 12:10

連背影都超有氣勢！劉嘉玲靠這件衣服稱霸全場

2019-04-14 15:43

名醫吳思遠指萬芳醫院有批價疏失 院方：靜待司法調查

2019-04-14 16:22

健康相談室／火燒心 睡覺墊高上半身

2019-04-14 14:00

達文西手術虛報3.5億 健保署要追回

2019-04-14 13:49

達文西手術給付條件 醫院盼放寬

2019-04-14 13:49

暖冬提早盛產 吃鳳梨記得要「聽聲辨味」

2019-04-14 14:22

達文西手術自費健保兩頭賺 多家大醫院上榜

2019-04-14 11:41

達文西是腹腔鏡手術進階版 專家：希望可差額給付

2019-04-14 18:31

確定連5漲！汽、柴油15日起各調漲0.2元、0.4元

2019-04-14 12:36

「來自火星的便當」 獲台北傳統市場節人氣獎

2019-04-13 14:24

浪琴「黑色浪鬼」現身 表迷：戴上會帥到沒朋友！

2019-04-14 12:26

配戴呼吸器睡覺 中年男不再打呼

2019-04-14 12:55

自費醫療三不管 醫改會：上傳健保防弊端

2019-04-14 17:55

九層塔變三樣美味 輕鬆享瘦

2019-04-14 12:05

長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35

胖子高危險群...司機「坐」三年 體重飆破百

2019-04-13 23:32

莊嚴120周年展 群集張大千、黃君璧等書畫

2019-04-14 11:33

保健食品為什麼同品項價差那麼大？5大重點檢視

2019-04-14 08:00

Brooks Brothers「裝」年輕 李國毅、張立昂都愛上

2019-04-14 15:20

「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top