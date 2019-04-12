混用逾期奶精再製 「伯享」31黑心產品賣出1萬多公斤

2019-04-12 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市衛生局配合彰化、高雄檢調單位，查獲「伯享生技公司」使用過期及即期奶精粉，混合改包裝製作咖啡包、奶茶包等產品再販售。根據衛生局的清查，已經出售的問題咖啡包奶茶包等將近1萬6392.86公斤。

高雄市政府衛生局於4月8、9日會同衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心，配合彰化地方檢察署指揮法務部調查局高雄市調查處、彰化縣調查站、彰化縣警察局等單位，偵辦民眾檢舉案。共同查獲民眾檢舉伯享生技公司涉將逾期或即期的Kievit奶精VB60S(25KG/袋)(有效日期:107.07.10)、Kievit奶精VB31E(有效日期:107.06.21) 、Kievit奶精M830(25KG/袋)(有效日期:107.04.26)原料混合麥芽糊精或其他原料製造「即享咖啡專用奶精-低糖」、「LF卡布奇諾白咖啡」、「LF2合1卡布奇諾白咖啡」、「LF義大利可可拿鐵(30g)單包」、「即享印度拉茶」、「特調煉奶精粉-無糖」等共計31品項產品於市面販售，經清查案內違規產品總計售出16392.86公斤。

高雄市衛生局現場封存庫存品-即享咖啡專用奶精-低糖(空白(素面))(1KG/包) 481包(使用即期Kievit奶精VB60S製成)、LF濾袋茶包-鐵觀音奶茶(20g/包)3929包(使用逾期Kievit奶精M830製成)，共計封存559.6公斤。

衛生局4月9日依食品安全衛生管理法第41條第1項第4款規定，命伯享生技公司暫停作業及停止販售，並要求該公司即刻配合將涉案產品下架回收。衛生局也通報下游所在地的縣市衛生局，配合督促下游業者，主要為小型餐飲業及食品販售業回收，截至目前高雄市已回收產品22.14公斤。