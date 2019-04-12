加速臨床試驗 實驗用採集容器食藥署開便捷通道

2019-04-12 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食品藥物管理署公告修正「藥物樣品贈品管理辦法」第4條條文，為了加速臨床試驗的時間，供臨床試驗採集用的「採集容器」，開放以「便捷通關」快速通過，幫助省下2周到1個月的時間，並在後端進行確認，若有業者報關的產品，非供臨床試驗使用，將先勸說，第二次發生直接赴公司稽查，第三次則取消便捷通關。

食藥署藥品組科長張連成表示，國內的臨床試驗大多是與各國一起進行，藥廠配額的檢體採集盒，會依照受試者的量，分配給各國，但是臨床試驗是動態的，假設臨床試驗的時間為1年，不一定每個計畫都能在1年內收齊所有受試者，原本申請在1年內使用完畢的檢體採集盒，若是逾期又得重新申請，才能符合規定。

依照過去的規定，食藥署針對檢體採集盒已經採取「快速通關」，但張連成表示，雖然已有快速通關，但是仍需要準備相關的文件、郵寄往來也需要時間，加上送交食藥署審核要3天，最快也需要2個星期，若是加上藥廠自身的準備期動輒1個月。

張連成說，在臨床實務上，有些醫師恰好今天看診時遇到適合的患者，當下需要採檢體，卻因為採檢盒還要幾周才會到，請患者過幾周再回診，幾乎沒有患者願意，等於是錯失了時機。

因此修訂管理辦法，新增「便捷通關」，只要是為了臨床試驗進口的採集容器，若是以新增的關稅碼輸台，當下就可以直接入關，省下時間，但也不代表業者可以隨意報關，已與海關配合，做一後端的稽核，一旦被發現申報不實，初次將警告，二次將直接到公司了解，第三次直接取消便捷通關資格，回到原本的通關程序，做一處罰。