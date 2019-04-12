肯德基爺爺改變形象 「桑德斯上校」露出超殺腹肌

2019-04-12 17:25 聯合新聞網 綜合報導



肯德基在Instagram官方帳號釋出一系列「全新」的形象人物，肯德基爺爺搖身一變為超殺肌肉男。圖擷自／kfc instagram 分享 facebook 美式連鎖速食店肯德基，過去一直以慈祥老爺爺抱著炸雞桶的形象深植人心，但最近肯德基在instagram官方帳號釋出一系列「全新」的形象人物，肯德基爺爺搖身一變為超殺肌肉男，不少網友留言「我可以」，表示相當喜歡新的肯德基爺爺，但也有部分網友覺得，肯德基此次的行銷手法相當不尊重原版人物。

肯德基這次在網路上釋出的「新版肯德基爺爺」，一改過去白鬍子微胖阿公的形象，以憂鬱感性、精壯身材的魅力熟男為賣點，並保留精典的白髮、白鬍鬚、黑框眼鏡，立即在網路上引發許多話題。但其實這位模特兒代言人是由電腦繪製的虛擬人物，既帥氣又性感，其中一張照片微微拉起襯衫，不只露出結實腹肌，還有刺青寫著「secret recipe for success（成功的秘訣）」相當引人注目。

最近肯德基也開始利用這個形象，與其他品牌合作，似乎是想把品牌的虛擬人物經營成網紅。一系列的照片中，分享了許多健身、開會、騎馬、下廚的照片，甚至還有同為虛擬影像的女朋友，顛覆以往慈祥、有趣的老爺爺形象。