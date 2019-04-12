洗澡時先洗臉還是先洗頭好？ 醫師給解答

2019-04-12 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



陸綜「拜託了冰箱」第五季本周開播，依舊由香港歌手王嘉爾與中國著名節目主持人何炅搭檔主持，在10日播出的最新一集中，王嘉爾與何炅無意間為了「先洗頭再洗臉」、「先洗臉再洗頭」辯論起來，讓感情超好的「何爾萌」組合也爭論不停的正確洗澡順序到底是什麼？皮膚科醫師回答，其實不論哪個順序都對，沒有強行規定。

台北林口長庚醫院主治醫師、皮膚科醫學會發言人黃毓惠表示，大家在意先洗臉還是先洗頭，多是怕沒好好將清潔用品洗掉而傷害皮膚，如果想確保清潔用品都能被沖洗掉，可以洗好頭再洗臉；若習慣先洗臉再洗頭的民眾也不用刻意改變，只要洗完頭後，再用清水洗一洗臉，就能避免洗髮泡沫殘留臉上。

黃毓惠強調，比起洗頭洗臉順序，民眾應該更注意的是不要用洗頭的水溫直接洗臉，因為洗頭、洗身體的水溫通常與當下體溫差不多，約為36度左右，但對臉部而言，這樣的水溫太熱，可能過度洗去臉上皮膚油脂，破壞角質層，導致臉部保濕能力不好，皮膚乾裂、脫屑。建議洗臉水用手摸需感覺到微涼、約30度左右的水溫即可。