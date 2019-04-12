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台南水情App報氣象 汛期提供每周天氣預報

2019-04-12 16:33聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

面對極端氣候的挑戰，每當颱風豪雨來襲，台南市水利局努力讓市民在第一時間能同步掌握最新氣象情資及降雨訊息，提早防範加強戒備，以減少財產損失及確保生命安全，｢台南水情即時通APP｣，自開發使用以來，一直是防災避災的好幫手。

今年新增在汛期間（5月至11月底止）每周五提供3至5分鐘「未來一周天氣分析預報」影音檔一則。影音檔內容包含臺南市未來一週天氣及海象預報分析（含天氣概況、氣象預報、潮汐預報、市轄各區降雨機率、天氣綜合評估分析等資訊）。

水利局表示，臺南地區西半部平原在三百年前原為台江內海、倒風內海，經曾文溪歷多次改道後，內海淤積成為現在人口密集的沿海各區，因此就先天上天然條件不佳，又近年來於受全球暖化及極端氣候頻傳影響，硬體的治水工程有其極限，去年8月23日熱低壓帶來超過保護標準的雨量

從100年縣市合併以來，水利局即持續設置及整合其他單位共計河川水位資訊30站、區域排水水位資訊84站、雨量站資訊80站、淹水警戒資訊37區、區域排水現場影像26站、車行地下道即時影像6站、土石流資訊7站、主要水庫洩洪資訊6站等透過「台南水情即時通APP」讓市民可以隨時利用智慧型手機，可以隨時隨地行動上網，取得水利局所提供最新警戒資訊。

在颱風豪雨侵襲期間，水情即時通發揮一定的效用，尤其易淹水地區高潛勢災害之自主防災社區，里長及社區幹部都能輕易操作隨時監看，發揮「防災永遠走在救災的前面」。水利局強調，面對極端氣候新挑戰，除持續推動硬體的治水工程外，也將強化非工程措施的防災，利用新的科技整合各單位的資源來達到智慧防災的地步，進一步減少因災害帶來的損失。

台南水情App在防汛期間，每周五提供一周天氣預報分析。記者吳淑玲╱翻攝
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台南水情App在防汛期間，每周五提供一周天氣預報分析。記者吳淑玲╱翻攝
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台南水情App在防汛期間，每周五提供一周天氣預報分析。記者吳淑玲╱翻攝
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