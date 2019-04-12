國內首宗HPV「痛痛女孩」告贏 國健署不怕影響接種率

2019-04-12 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女孩」個案告贏衛福部，台北高等行政法院昨撤銷原處分對女孩不利部分。此判決結果是否影響去年才上路的全國公費接種HPV二價疫苗政策，國健署表示，雖公費HPV疫苗非強制接種，但WHO證實該疫苗安全有效，會持續鼓勵家長及學生施打，並密切監測施打情況，研判應不會影響接種。

北部女學生Bella前年施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，經衛生福利部預防接種受害救濟審議小組審定，發生幼年型特發性關節炎（Juvenile Idiopathic Arthritis）與HPV疫苗接種無關，考量其為釐清症狀與預防接種關係，核予醫療補助3萬元。Bella父親向衛福部申請救濟失敗，提告請求法院撤銷原處分，並命重新審議併求償近90萬元。

國健署自去年12月25日全面補助107學年度10萬名國一女生免費接種二價HPV疫苗，國民健康署癌症防治組長林莉茹表示，HPV疫苗開打前，會給學生、家長衛教手冊及接種同意書，當中都會將國內外不良反應資訊充分告知接種對象，必須學生及家長雙方都在同意書上簽名，才可接種。

扣除新北市、桃園市、雲林縣等原就提供施打縣市的3萬名女學生，其他縣市約有7萬多名女學生能夠受惠。目前7萬多劑疫苗已完成配送5.5萬劑，截至今年4月10日已有3萬2千人接種，共有29件不良反應通報，症狀包含發燒、頭暈或手臂痠痛，後續都沒有不適狀況。國健署表示，無人出現嚴重不良反應。