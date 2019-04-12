效率提升10倍 科技部發表洪水偵測專利技術

2019-04-12 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



山區的突發性暴雨，常是導致野溪發生土石流災害主因。科技部國家災害防救科技中心今上午舉行107年度成果發表會發表「山區洪水偵測方法」創新專利技術，此技術利用山區現有的即時攝影機，可透過即時影像辨識進行分析以偵測河道內洪水資訊。目前每1分鐘即可獲得一筆洪水分析資訊，相較於過去每10分鐘一筆資訊，提升10倍效率，大幅增進洪水防災預警效能。

災防科技中心表示，此專利技術的應用不須額外設置監測儀器，且利用非接觸式技術以持續監測分析洪水情形。

災防科技中心研發的「山區洪水偵測方法」技術，以2016莫蘭蒂颱風為例，透過山區河川CCTV即時影像資料，以快速影像處理技術，可自動辨識山區河川水流是否發生異常變化，並結合下游站觀測之水位分析，藉由水位觀測資料驗證即可推估土石流發生時機，此項洪水偵測技術已取得中華民國專利證書。

災防科技中心表示，本項創新專利主要的創新突破點有三項，第一為時效性：由原本每10分鐘提升至每1分鐘即可辨識水位資料；第二為持續性：本專利技術可使用現地CCTV畫面持續觀測，可改善或取代過去山區土石流一次性量測器材(如鋼索檢測)；第三為經濟性：本專利技術可使用現有CCTV觀測設備，無須額外架設新的儀器，並可廣泛應用於其他河川水位之量測。

災防科技中心指出，「山區洪水偵測方法」專利技術，目前已可以應用於農委會水保局架設於山區的22處土石流監測站，未來除可應用於經濟部水利署建置於中央管河川之118處水情影像監測站，也可擴大應用範疇至地方政府水利單位的影像監測站，成為防災預警新利器。