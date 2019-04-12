WOMAE RUN TAIPEI 開跑 北市14日凌晨起有封路交管

2019-04-12 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ╱即時報導



「2019 TAISHIN WOMAE RUN TAIPEI」路跑活動，約有1萬8000人在14日一早，從市民廣場開跑，因為活動使用到相關路段，如仁愛路、金山南路、新生高架道路、北安路等道路及河濱公園自行車道，警方也將從14日0時起，陸續封路交通管制至8時30分不等（視情況提前或延後），也將影響到50條公車路線、取消32個停靠站或改道。

配合路跑活動起訖點設於台北市政府前，市府路（松高路至松壽路）將於14日0時進行雙向全線車道管制至7時30分；仁愛路（逸仙路至林森南路）也將從5時20分到7時30分，管制中央車道及公車專用道，其中金山南路到林森南路段的仁愛路北側慢車道也將一併管制。

北安路（北安匝道至明水路）、明水路（北安路至樂群一路）和樂群一路（明水路至敬業三路）西往東全線車道及大直橋明水路匝道出口，都將自5時30分到7時50分進行管制；5時30分開始，中山橋（由南往北）及麥帥一橋（往市區方向）機慢車道進行管制，機車騎士可改行快車道，中山橋管制至上午7時，麥帥一橋則是到上午8時40分。

其他路段，新生高架道路自上午4時到8時30分管制雙向全線出入口匝道，信義一號道路由南往北全線車道從上午5時管制到7時、濱江街（新生北路至基10號水門）北側2線車道從上午6時管制至8時；建國高架道路仁愛路出口匝道、金山南路（仁愛路至濟南路）南往北內側2線車道及北往南全線車道，則從上午5時20分開始進行管制，而建國高架路段管制到6時40分，金山南路段則是管制至7時30分。

而大佳河濱公園的基8、9、10、16號疏散門，則從上午5時到10時管制車輛進入，其中只有基16號疏散門，管制時間僅到上午8時。

警方表示，配合活動管制的時間，請用路人提前改道，平時欲穿越仁愛路往北的民眾可改行駛中山南路、往南的民眾則可改行駛林森南路，用路人也可改使用建國高架橋及基隆路車行地下道；新生高架道路的用路人，也可改行時新生北路及中山北路