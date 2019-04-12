網路夯「夏慕尼超高CP值點法」兩個大人吃飽只要260元

2019-04-12 15:25 聯合新聞網 綜合報導



夏慕尼單點一份炒飯與麵包只要260元，成為近期網路超夯吃法。圖擷自／茱兒史都臉書 分享 facebook

這樣點超划算！談到鐵板燒料理，許多人都會推薦「夏慕尼新香榭鐵板燒」，夏慕尼以多樣配餐與經典櫻花蝦炒飯聞名，網友給出的評價都是「一份套餐吃得超飽」。但夏慕尼的套餐定價卻不便宜，破千元的費用讓許多人望之卻步，如今有網友分享，如何在夏慕尼「用300元台幣就讓兩個大人吃飽」的撇步，吸引超多人效仿，不只CP值高、全台適用，還可以吃到最有名的櫻花蝦炒飯。

最近臉書上有許多網友分享，夏慕尼的主餐與配餐其實是可以單點的，所以單點一份櫻花蝦炒飯只要130元、價位親民，重要的是CP值超高，一份炒飯竟然分成兩個紙盒裝，表面還有滿滿的櫻花蝦蓋在飯上，若是外帶還可以省下一筆服務費，超大份量與實在用料，比一般餐廳還便宜，也因此成為網路上的超夯吃法。除此之外，單點麵包也超划算，8大個帕馬森起司麵包附蒜香魚子醬料，一份也只要130，有的店家還會貼心附上蒜片與檸檬冰沙，讓許多網友看了超心動，直呼「好便宜」！

雖然夏慕尼的所有配餐都可單點，並均一價130元，但櫻花蝦炒飯與帕馬森起司麵包的份量最多，也因此在網路上成為「俗又大碗260元超值點法」，讓許多網友躍躍欲試，表示「8個麵包附醬只要130也太便宜」、「明天馬上去買」、「炒飯分成兩個餐盒也太浮誇」，也有網友建議「可以事先打電話預定，因為都是現炒，如果現場點要等20到30分鐘」。