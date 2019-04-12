親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

網路夯「夏慕尼超高CP值點法」兩個大人吃飽只要260元

2019-04-12 15:25聯合新聞網 綜合報導

夏慕尼單點一份炒飯與麵包只要260元，成為近期網路超夯吃法。圖擷自／茱兒史都臉書
夏慕尼單點一份炒飯與麵包只要260元，成為近期網路超夯吃法。圖擷自／茱兒史都臉書
分享

這樣點超划算！談到鐵板燒料理，許多人都會推薦「夏慕尼新香榭鐵板燒」，夏慕尼以多樣配餐與經典櫻花蝦炒飯聞名，網友給出的評價都是「一份套餐吃得超飽」。但夏慕尼的套餐定價卻不便宜，破千元的費用讓許多人望之卻步，如今有網友分享，如何在夏慕尼「用300元台幣就讓兩個大人吃飽」的撇步，吸引超多人效仿，不只CP值高、全台適用，還可以吃到最有名的櫻花蝦炒飯。

最近臉書上有許多網友分享，夏慕尼的主餐與配餐其實是可以單點的，所以單點一份櫻花蝦炒飯只要130元、價位親民，重要的是CP值超高，一份炒飯竟然分成兩個紙盒裝，表面還有滿滿的櫻花蝦蓋在飯上，若是外帶還可以省下一筆服務費，超大份量與實在用料，比一般餐廳還便宜，也因此成為網路上的超夯吃法。除此之外，單點麵包也超划算，8大個帕馬森起司麵包附蒜香魚子醬料，一份也只要130，有的店家還會貼心附上蒜片與檸檬冰沙，讓許多網友看了超心動，直呼「好便宜」！

雖然夏慕尼的所有配餐都可單點，並均一價130元，但櫻花蝦炒飯與帕馬森起司麵包的份量最多，也因此在網路上成為「俗又大碗260元超值點法」，讓許多網友躍躍欲試，表示「8個麵包附醬只要130也太便宜」、「明天馬上去買」、「炒飯分成兩個餐盒也太浮誇」，也有網友建議「可以事先打電話預定，因為都是現炒，如果現場點要等20到30分鐘」。

相關新聞

長痘痘＝健康拉警報！從臉上痘痘長的位置 看身體哪裡出問題？

2019-04-12 15:04

WOMAE RUN TAIPEI 開跑 北市14日凌晨起有封路交管

2019-04-12 14:35

油價又要漲！ 下周汽油每公升估漲0.2元

2019-04-12 11:58

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15

蟬聯三星！「最大競爭對手是自己」頤宮憑什麼又成為台北米其林最大贏家？

2019-04-12 13:26

影／上班壓力大？驚見女同事一頭栽進「垃圾桶」 ！

2019-04-12 12:00

效率提升10倍 科技部發表洪水偵測專利技術

2019-04-12 14:37

台灣大「眼控遊戲」 為重症童開啟溝通大門

2019-04-12 14:34

盼長照特別扣除額擴大適用 社福團體籲：改資格認定

2019-04-12 14:11

長照採核實扣除 在家照顧恐不適用

2019-04-12 14:11

隆乳植入物致淋巴癌 罕見易被低估

2019-04-12 13:29

隆乳手術同意書 新加註致癌風險

2019-04-12 13:28

端午連假金、馬、澎航線 下周一開放訂位

2019-04-12 11:57

國內首宗「痛痛女孩」求償告贏 衛福部不排除再上訴

2019-04-12 11:35

中藥粉結塊藥效就沒了？ 醫師說得先確認這一點

2019-04-12 11:19

台灣無隆乳得淋巴癌病例 醫：但數字可能低估

2019-04-12 11:05

隆乳可能提升淋巴癌的風險 衛福部寫進手術同意書

2019-04-12 10:54

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

「6666」、「8888」Ａ開頭車牌 屏東監理站競標

2019-04-12 10:24

搭小黃也能累哩程！空、陸聯手換機票，再賺搭車金

2019-04-12 10:11

摘星反而變難賺！米其林餐廳真的活得好嗎？

2019-04-12 10:07

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

台日學研合作 揭初老、防老面紗

2019-04-12 00:12

籲撤Uber條款 代雇駕駛4月21日上凱道

2019-04-12 00:12

台鐵新售票App 旅客評價兩極

2019-04-12 00:12

罕見的好運…今彩頭獎3注 同店開出

2019-04-12 00:09

台灣大數位公益 眼控早療 孩子玩得眉開眼笑

2019-04-11 23:56

空汙作怪 兒童氣管纖維化不可逆

2019-04-11 23:56

高醫插旗大馬 推「醫養一條龍」

2019-04-11 23:51

健康你我他 ／從小漫長訓練 孫女養成刷牙習慣

2019-04-11 23:47

頭皮長痘痘遲未消 竟是血管瘤

2019-04-11 23:47

我的經驗／頭昏走路晃…中風前兆 當機立斷送醫

2019-04-11 23:47

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

1天3杯飲料 男大生「結石纍纍」

2019-04-11 23:28

金門小三通攔到陸客帶火腿腸 繳不出20萬遣回

2019-04-11 23:14

血庫只能撐4.7天 藝人伸援手

2019-04-11 23:07

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41
看更多

熱門文章

黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33

黑洞攝影演算程式 九成五是這年輕學生寫的

2019-04-11 16:17

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

史上首張黑洞照片 演算法出自29歲女科學家之手

2019-04-11 22:58

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

毛小孩上錯車還賴著不走 到派出所察覺「出事了」

2019-04-12 10:21

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

每日星座運勢／巨蟹自信笑容帶好運 不宜處理財務

2019-04-12 00:00

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15

有人老得快、有人老得慢？可能和腦部特定部位萎縮有關

2019-04-11 19:26

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

長榮航空召募200地勤 月薪3.3萬起跳

2019-04-11 16:55

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術 取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25

溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15

捕捉黑洞秘訣 創造口徑如地球大小的虛擬望遠鏡

2019-04-11 18:41

吸管掰掰！ 麥當勞「冷飲直接喝」4月22日起北部不提供吸管

2019-04-11 17:30

全國電子「全館破盤價」4月12日登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00

金門海漂豬又一起確認染非洲豬瘟 豬肉製品禁運台灣

2019-04-11 17:13

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

台糖5量販店轉手家樂福 勞部：60天內提解僱計畫書

2019-04-11 19:21

國內首宗「痛痛女孩」求償告贏 衛福部不排除再上訴

2019-04-12 11:35

長榮徵200地勤 起薪3.3萬

2019-04-12 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top