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新北幼兒園中大班視力篩檢 免費轉診眼科醫師

2019-04-12 13:36中央社 記者黃旭昇新北12日電

新北市學童護眼方案今年針對幼兒園中班、大班的視力篩檢異常兒童，提供免費轉診專科眼科醫師檢查，希望降低近視率。

市府衛生局簡任技正林惠萍今天接受訪問表示，統計107年新北市幼兒園中班受檢兒童，發現視力不良率達15.6%。

她說，依衛生福利部國民健康署資料顯示，106年全國國小六年級近視率已高達70.6%，幼兒園小班為6.9%，增幅在10倍左右。

且國健署抽樣普查統計，自幼兒園銜接國小階段，近視率也從大班9%增幅至小學一年級19.8%；顯示預防近視及減緩度數增加，要從幼兒園做起。

為減少家長奔波，新北市府安排醫師主動到幼兒園，為學齡前兒童健康檢查，提供聽力、視力、口腔塗氟、身體理學（四肢、五官及心音等）檢查，及兒童發展評估等整合式服務，以期早期發現病徵早期治療。

林惠萍向中央社記者表示，以往各科別醫師檢查完畢後，若孩童有異常，會提供建議單給家長，提醒要帶孩子到醫院或診所進一步檢查或治療。

但衛生局並沒有持續追蹤家長是否帶幼兒進一步評估與檢查、治療，無法掌握幼兒近視率。且表單設計上只建議檢查，有些家長會帶孩子走錯科別，到內科或小兒科去檢查眼睛，或因健檢需掛號費、檢查費等，降低父母的誘因。

林惠萍說，今年針對幼兒園中班、大班視力篩檢異常的兒童，重新設計表單，給予「疑似視力異常轉介暨通知單」，家長可帶孩子到眼科醫療院所接受免費的檢查。

她表示，由於帶去檢查的都是合約的醫療院所，衛生局也可以依據回報的兒童檢查數量與視力狀況，進一步掌握新北市幼兒的視力異常率。由於檢查費用與掛號費由市政府負擔，也增加爸媽照顧孩子健康的誘因。

林惠萍說，這項政策實際上已經在國小學童實施，因此，可以掌握數據顯示，新北市105年小一學童近視率29.1%，透過健康檢查與衛教宣導，至106年的小一近視率下降到23.5%。小六學童的近視率66.8%，也低於全國的學童近視率。

她說，受限於經費以及小班幼兒的表達能力，這項轉介免費檢查只有針對幼兒園中班、大班，對於亟需及早發現及早治療與矯正的弱視或其他眼疾，小班幼兒無法獲得篩檢。

近視幼兒園

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