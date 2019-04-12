親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯文哲可能宣布選總統

丟掉你的安眠藥！失眠居然要從脾胃開始顧

2019-04-12 17:00文／ 養胜之道 提供

怎樣也睡不好？或許你用錯解決方式了！ 圖／養胜之道 提供
怎樣也睡不好？或許你用錯解決方式了！ 圖／養胜之道 提供
分享

生活壓力大、情緒緊繃加上作息影響，失眠、多夢等睡眠問題，成為大多數現代人都經歷過的「文明病」。遇上身心疲累卻怎麼也睡不著的狀況，大部分人吃安眠藥，或從事其他活動直至入睡，這些其實都無法有效率的改善睡眠品質。你可能很難想到，想讓身體成為「好眠」體質，竟然能從腸胃消化系統去改善！

中國兩千年歷史調理概念 竟成失眠絕佳解法

你睡覺會有失眠、多夢、淺眠、易醒、夜間頻尿、盜汗、情緒不寧…等等狀況嗎？常出現以上情形，代表你的睡眠亟需改善。許多睡眠障礙者嘗試服用安眠藥來解決，但其實一般安眠藥所含成分，如佐沛眠（Zolpidem）、唑匹可隆（Zopiclone）或札來普隆（Zaleplon），都容易成癮，雖然可以對於失眠產生療效，卻可能帶來副作用。那該如何治根，養成「好眠」體質？依循中國傳統兩千年歷史強調以「人」為本的中醫觀念，若運用天然的食養來養好後天之本－脾胃，便可有效改善氣血，促進腸胃消化。身體顧好了，自律神經和交感神經安穩放鬆，睡眠品質自然會獲得提升。

中醫概念 + 科技胜肽 = 助眠的養「胜」之道

對於生活忙碌的現代人而言，放下手邊的安眠藥，改用中醫概念解決失眠問題，可能不太便利。其實可以考慮搭配保健食品來助眠，用有效率的方式來做改善。如科技品牌「養胜之道」的產品「胜成好眠」，便是結合天然食養概念作研發，以獨特的生物分解技術提煉出獨家U胜肽，內含大量營養價值極高的寡胜肽，易於消化被體內吸收，用不成癮、不傷身的方式降低淺眠及睡不著的狀況，快速有效地改善生理機能。一天一小包的隨身包裝，也讓職場上班族易於攜帶。

使用正確方式調養脾胃，來養成「好眠」體質，因此遇上睡眠問題切記，最重要的，是針對身體內部作調養，避免嗜吃安眠藥等錯誤方式，以免陷入暫時紓解症狀、身體卻被傷害，導致睡眠障礙一再發生的惡性循環。

科技品牌「養胜之道」的產品「胜成好眠」，結合天然食養概念作研發，幫助身體獲得充足...
科技品牌「養胜之道」的產品「胜成好眠」，結合天然食養概念作研發，幫助身體獲得充足養分，自然地進入良好睡眠狀態。 圖／養胜之道 提供
分享

隨身包便利攜帶，一天一包，方便隨手為日常健康把關外，亦可作為素食者的營養品。...
隨身包便利攜帶，一天一包，方便隨手為日常健康把關外，亦可作為素食者的營養品。 圖／養胜之道 提供
分享

使用正確方式調養脾胃，來養成「好眠」體質，因此遇上睡眠問題切記，最重要的，是針對身體內部作調養，避免嗜吃安眠藥等錯誤方式，以免陷入暫時紓解症狀、身體卻被傷害，導致睡眠障礙一再發生的惡性循環。

點此找回你的好睡眠

相關新聞

洗澡時先洗臉還是先洗頭好？ 醫師給解答

2019-04-12 16:36

國內首宗HPV「痛痛女孩」告贏 國健署不怕影響接種率

2019-04-12 16:16

肯德基爺爺改變形象 「桑德斯上校」露出超殺腹肌

2019-04-12 17:25

加速臨床試驗 實驗用採集容器食藥署開便捷通道

2019-04-12 16:41

網路夯「夏慕尼超高CP值點法」兩個大人吃飽只要260元

2019-04-12 15:25

長痘痘＝健康拉警報！從臉上痘痘長的位置 看身體哪裡出問題？

2019-04-12 15:04

效率提升10倍 科技部發表洪水偵測專利技術

2019-04-12 14:37

WOMEN RUN TAIPEI 開跑 北市14日凌晨起有封路交管

2019-04-12 14:35

台灣大「眼控遊戲」 為重症童開啟溝通大門

2019-04-12 14:34

盼長照特別扣除額擴大適用 社福團體籲：改資格認定

2019-04-12 14:11

長照採核實扣除 在家照顧恐不適用

2019-04-12 14:11

隆乳植入物致淋巴癌 罕見易被低估

2019-04-12 13:29

隆乳手術同意書 新加註致癌風險

2019-04-12 13:28

蟬聯三星！「最大競爭對手是自己」頤宮憑什麼又成為台北米其林最大贏家？

2019-04-12 13:26

影／上班壓力大？驚見女同事一頭栽進「垃圾桶」 ！

2019-04-12 12:00

油價又要漲！ 下周汽油每公升估漲0.2元

2019-04-12 11:58

端午連假金、馬、澎航線 下周一開放訂位

2019-04-12 11:57

國內首宗「痛痛女孩」求償告贏 衛福部不排除再上訴

2019-04-12 11:35

中藥粉結塊藥效就沒了？ 醫師說得先確認這一點

2019-04-12 11:19

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15

台灣無隆乳得淋巴癌病例 醫：但數字可能低估

2019-04-12 11:05

隆乳可能提升淋巴癌的風險 衛福部寫進手術同意書

2019-04-12 10:54

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

「6666」、「8888」Ａ開頭車牌 屏東監理站競標

2019-04-12 10:24

搭小黃也能累哩程！空、陸聯手換機票，再賺搭車金

2019-04-12 10:11

摘星反而變難賺！米其林餐廳真的活得好嗎？

2019-04-12 10:07

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

台日學研合作 揭初老、防老面紗

2019-04-12 00:12

籲撤Uber條款 代雇駕駛4月21日上凱道

2019-04-12 00:12

台鐵新售票App 旅客評價兩極

2019-04-12 00:12

罕見的好運…今彩頭獎3注 同店開出

2019-04-12 00:09

台灣大數位公益 眼控早療 孩子玩得眉開眼笑

2019-04-11 23:56

空汙作怪 兒童氣管纖維化不可逆

2019-04-11 23:56

高醫插旗大馬 推「醫養一條龍」

2019-04-11 23:51

健康你我他 ／從小漫長訓練 孫女養成刷牙習慣

2019-04-11 23:47

頭皮長痘痘遲未消 竟是血管瘤

2019-04-11 23:47

我的經驗／頭昏走路晃…中風前兆 當機立斷送醫

2019-04-11 23:47
看更多

熱門文章

黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

史上首張黑洞照片 演算法出自29歲女科學家之手

2019-04-11 22:58

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

毛小孩上錯車還賴著不走 到派出所察覺「出事了」

2019-04-12 10:21

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

每日星座運勢／巨蟹自信笑容帶好運 不宜處理財務

2019-04-12 00:00

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

長榮徵200地勤 起薪3.3萬

2019-04-12 00:12

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

有人老得快、有人老得慢？可能和腦部特定部位萎縮有關

2019-04-11 19:26

2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術 取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25

溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15

捕捉黑洞秘訣 創造口徑如地球大小的虛擬望遠鏡

2019-04-11 18:41

中藥粉結塊藥效就沒了？ 醫師說得先確認這一點

2019-04-12 11:19

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

網路夯「夏慕尼超高CP值點法」兩個大人吃飽只要260元

2019-04-12 15:25

全國電子「全館破盤價」4月12日登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

台糖5量販店轉手家樂福 勞部：60天內提解僱計畫書

2019-04-11 19:21

長照採核實扣除 在家照顧恐不適用

2019-04-12 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top