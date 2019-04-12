丟掉你的安眠藥！失眠居然要從脾胃開始顧

2019-04-12 17:00 文／ 養胜之道 提供



怎樣也睡不好？或許你用錯解決方式了！ 圖／養胜之道 提供 分享 facebook

生活壓力大、情緒緊繃加上作息影響，失眠、多夢等睡眠問題，成為大多數現代人都經歷過的「文明病」。遇上身心疲累卻怎麼也睡不著的狀況，大部分人吃安眠藥，或從事其他活動直至入睡，這些其實都無法有效率的改善睡眠品質。你可能很難想到，想讓身體成為「好眠」體質，竟然能從腸胃消化系統去改善！

中國兩千年歷史調理概念 竟成失眠絕佳解法

你睡覺會有失眠、多夢、淺眠、易醒、夜間頻尿、盜汗、情緒不寧…等等狀況嗎？常出現以上情形，代表你的睡眠亟需改善。許多睡眠障礙者嘗試服用安眠藥來解決，但其實一般安眠藥所含成分，如佐沛眠（Zolpidem）、唑匹可隆（Zopiclone）或札來普隆（Zaleplon），都容易成癮，雖然可以對於失眠產生療效，卻可能帶來副作用。那該如何治根，養成「好眠」體質？依循中國傳統兩千年歷史強調以「人」為本的中醫觀念，若運用天然的食養來養好後天之本－脾胃，便可有效改善氣血，促進腸胃消化。身體顧好了，自律神經和交感神經安穩放鬆，睡眠品質自然會獲得提升。

中醫概念 + 科技胜肽 = 助眠的養「胜」之道

對於生活忙碌的現代人而言，放下手邊的安眠藥，改用中醫概念解決失眠問題，可能不太便利。其實可以考慮搭配保健食品來助眠，用有效率的方式來做改善。如科技品牌「養胜之道」的產品「胜成好眠」，便是結合天然食養概念作研發，以獨特的生物分解技術提煉出獨家U胜肽，內含大量營養價值極高的寡胜肽，易於消化被體內吸收，用不成癮、不傷身的方式降低淺眠及睡不著的狀況，快速有效地改善生理機能。一天一小包的隨身包裝，也讓職場上班族易於攜帶。

使用正確方式調養脾胃，來養成「好眠」體質，因此遇上睡眠問題切記，最重要的，是針對身體內部作調養，避免嗜吃安眠藥等錯誤方式，以免陷入暫時紓解症狀、身體卻被傷害，導致睡眠障礙一再發生的惡性循環。

科技品牌「養胜之道」的產品「胜成好眠」，結合天然食養概念作研發，幫助身體獲得充足養分，自然地進入良好睡眠狀態。 圖／養胜之道 提供 分享 facebook

隨身包便利攜帶，一天一包，方便隨手為日常健康把關外，亦可作為素食者的營養品。 圖／養胜之道 提供 分享 facebook

使用正確方式調養脾胃，來養成「好眠」體質，因此遇上睡眠問題切記，最重要的，是針對身體內部作調養，避免嗜吃安眠藥等錯誤方式，以免陷入暫時紓解症狀、身體卻被傷害，導致睡眠障礙一再發生的惡性循環。