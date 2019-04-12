台首件HPV疫苗案 衛福部敗訴將研議是否上訴

2019-04-12 12:48 中央社 記者陳偉婷台北12日電



國內首件接種人類乳突病毒（HPV）疫苗申請預防接種受害救濟行政訴訟，判決出爐，衛福部敗訴，將研議是否上訴。國健署則重申，HPV疫苗監測無嚴重不良反應。

女學生Bella（化名）2016年注射第二劑二價HPV疫苗後，第6天出現關節痛，診斷為發生幼年型特發性關節炎（Juvenile Idiopathic Arthritis）。衛生福利部預防接種受害救濟審議小組審定，Bella的身體狀況與HPV疫苗接種無關，但考量她就醫釐清接種和疾病關連，給予醫療補助新台幣3萬元。

Bella提起訴願未果，接續提出行政訴訟請求撤銷訴願決定及原處分，並請求作成核准89萬2352元的處分。此為台灣第一件循求司法途徑求償的「痛痛女」個案。

台北高等行政法院11日宣判，訴願決定及原處分不利原告部分均撤銷；衛福部應依判決的法律見解作成准予給付一定額的行政處分；但原告其餘之訴也駁回。

疾管署副署長羅一鈞受訪表示，目前僅知判決主文，尚未收到判決書，還不清楚敗訴理由。因此案是依審議小組所為的鑑定及審議結果作成原處分，當時專家認為，並沒有施打HPV疫苗後會出現幼年型特發性關節炎的相關文獻，所以認定跟接種疫苗無關。

羅一鈞說，因目前的主文看不出法官是否認定接種HPV疫苗與幼年型特發性關節炎相關，如法官認定可能相關，將與審議小組專家及國健署討論、研議是否上訴；若認為無關，也可能是希望醫療補助金額再提高。等收到判決書之後，再研議後續的法律程序。

根據統計，目前還有2案與HPV疫苗有關的接種受害救濟案正在審議中，但狀況與Bella案的痛痛症並不相同。

國民健康署癌症防治組組長林莉茹受訪時表示，國健署從2018年12月開始提供國一女生公費HPV疫苗，目前已有3.1萬人接種，共有29件不良反應通報，症狀包含施打部位疼痛、手臂輕微痠痛、發燒或頭暈，經追蹤後，個案後續都沒有不適狀況。根據監測，HPV疫苗也沒有嚴重不良反應狀況。

林莉茹表示，HPV疫苗提供預防子宮頸癌7成保護力，也是世界衛生組織認定的安全有效的疫苗。國健署也都有向家長及學生做充分的衛教。如果對疫苗有疑惑或接種後續有問題，都可打24小時諮詢專線0800883513詢問。