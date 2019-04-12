術後傷口痛免驚慌 最新術後止痛策略減低嗎啡副作用

2019-04-12 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



疼痛是第五生命徵象，開刀後傷口的疼痛則是病人最立即感到的不適，開刀前的恐懼甚至會加劇手術後的急性疼痛程度。台大醫院新竹分院麻醉部主任醫師洪明輝表示，最新的術後止痛策略，會依據引發傷口疼痛的不同生理機制多管齊下，而不是單靠傳統的嗎啡類止痛藥，除了能加速病人術後恢復速度，還可減少因為疼痛引發的各種併發症，包括肺炎、靜脈栓塞或認知功能障礙。

洪明輝指出，疼痛是第五生命徵象，就像心跳、血壓、呼吸血氧、體溫對身體一樣重要。過去20年的推廣，醫護人員皆會關切病人手術後的疼痛程度，教導病人疼痛不必忍，並積極地開立嗎啡類藥物以達到有效止痛的效果。嗎啡類藥物是很強效的止痛藥，可以立即緩解手術後中度到重度的急性疼痛，但對於相對敏感體質的人來說，也容易產生副作用，像是噁心嘔吐、呼吸抑制、或耐受性增加而需要更多止痛藥物。

洪明輝表示，有效的多管齊下策略，包括整合區域麻醉止痛、普拿疼類的非類固醇類消炎止痛藥、靜脈注射類固醇、局部麻醉藥物等止痛輔佐劑。除了有更好的止痛效果，同時減少嗎啡類藥物的使用量，甚至能做到手術期間全程不需要嗎啡類藥物，仍能維持良好的麻醉止痛，延長無痛的時間。對於嗎啡類藥物敏感的人來說，像是老年人、肥胖、婦女、有呼吸中止症候群的人和進行呼吸道、開胸、開腹手術等幫助更大。

目前越來越多麻醉科醫師會使用超音波輔助區域麻醉止痛，而且運用各種麻醉止痛輔佐劑均能有效降低疼痛，減少嗎啡類藥物總使用量，已成為開刀房內麻醉醫師的常備藥物選擇。