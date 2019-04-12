端午連假金、馬、澎航線 下周一開放訂位

2019-04-12 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年端午有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1380架次，計11萬7556個座位數，並自4月15日上午9時起開放訂位。

今年端午假期自6月7日至6月9日有3天連假，民航局規畫6月6日至6月10日為航空疏運期，共計5天。民航局表示，端午連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖—金門航線）共提供752架次、6萬1526個座位數；金門航線494架次、4萬7110個座位數；馬祖航線134架次、8920個座位數；上述3離島航線共計提供1380架次、11萬7556個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局提醒旅客，此次端午連假，於尖峰時段6月6日至6月8日台灣出發往離島方向，以及6月8日至108年6月10日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，讓有限空運資源獲得更有效利用。