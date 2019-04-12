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國內首宗「痛痛女孩」求償告贏 衛福部不排除再上訴

2019-04-12 11:35聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

北部女學生Bella前年施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，父親向衛福部申請救濟失敗。台北高等行政法院昨撤銷原處分對女孩不利部分。疾病管制署表示，將由預防接種受害救濟審議小組決定後續法律程序，不排除再上訴可能。

Bella父親提告，為國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女」個案，請求法院撤銷原處分並命重新審議併求償近90萬元，台北高等行政法院昨撤銷原處分對女孩不利部分，並對於申請預防藥害救濟，應依本判決法律見解作成准許給付一定額之處分，可上訴。

疫苗可預防傳染病，但民眾怕有不良反應，衛福部自1988年成立預防接種受害救濟基金，二價HPV疫苗自開始使用至去年總申請16件，其中就包含Bella。2016年9月30日她接種公費疫苗後，開始全身各處疼痛，衛福部疾管署預防接種受害救濟審議小組經決議，認定身體反應與施打疫苗無關，但考量其為釐清症狀與預防接種關係，核予醫療補助新台幣3萬元。

疾病管制署副署長羅一鈞表示，目前僅知判決主文，尚未收到判決書。由於本案是依據衛生福利部預防接種受害救濟審議小組所為鑑定及審議結果作成原處分。疾管署將等到判決書送達後，分析判決的法律見解，向審議小組陳報，由審議小組決定後續法律程序，不排除再上訴可能。

衛生福利部依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」設立審議小組，聘任具備感染、免疫、神經及病理等醫學專家、法學專家及社會公正人士，辦理預防接種受害救濟鑑定及審議。每件申請案都是依據病歷、臨床檢查、實驗室檢驗結果及醫學實證等資料，衡量相關因果關係所做出的醫療專業判斷。

打針示意圖。圖／Ingimage
打針示意圖。圖／Ingimage
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疫苗衛福部

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