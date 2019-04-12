中藥粉結塊藥效就沒了？ 醫師說得先確認這一點

2019-04-12 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



許多民眾都有看中醫、吃中藥的經驗，偶爾忘記吃一兩包也是常見的事。但當一打開包裝，卻發現中藥粉結塊，不免擔心「藥效」是否消失了？開業中醫師陳潮宗說，中藥粉粉若是受潮結塊，就有發霉的疑慮，千萬別吃下肚；但多數中藥粉結塊是藥袋壓力造成，若是只是過了一兩天沒吃，出現結塊情況，不必太擔心，不會影響藥效。

陳潮宗表示，無論是中西藥，現在使用的分裝藥袋，不再像以前是用紙包裝，都是改用格拉辛紙的材質，具有防潮的作用。中藥粉在打包的時候，通常壓力都差不多，除非壓袋時沒有壓緊，才可能導致受潮結塊；若是該原因造成的結塊，一整條中藥包，只會有1到2包出現這種情形，不可能一整串都結塊。

陳潮宗說，受潮結塊的中藥粉包，還有另外一個特色是中藥粉的味道會完全消失，只剩下「發霉」的味道，這時就不建議民眾繼續食用，必須要立即丟棄，重新開藥。

不過大多數的中藥粉出現結塊的情況，都是因為壓力，藥包中的空氣隨著時間愈長會逐漸消失，加上現在的科學中藥粉都是用澱粉當作賦形劑，受到壓力影響比較容易黏稠結塊，不代表品質出問題。