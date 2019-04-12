部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國軍防制酒駕招數不斷，日前曾要求軍人休假前先拜「黑白無常」，現在還強制下載代駕App、不定期檢查。代駕業者說，每多一名代駕使用者會減少酒駕可能，與去年同期比較，今年2、3月接單成長一倍以上。但他們的App因此遭負評洗版，覺得無奈。

立法院上月三讀通過加重懲罰酒駕，不僅提高罰則、還可沒入車輛；交通部也加速研擬酒後代駕定型化契約，完善國內代駕環境。台灣代駕App最近發現下載量暴增，以前平均每天下載量150次，3月6日當天衝到430次；Line以往平均每天新增100名好友，3月27日卻多了625名好友、3月28日也多了270名好友。

台灣代駕商業經理林鼎鐘說，App下載量及好友數增加，讓他們感到納悶，觀察App的評價留言才發現原因。有網友的留言：「官商勾結，部隊強制全體人員安裝」、「十軍團指揮官要我們大家安裝，還會不定期檢查」。

林鼎鐘說，他們沒有與任何軍中單位合作，相信軍中長官是出自好意，希望軍人不要酒駕，但建議多以宣導等溫和的方式，取代強制下載，比較不會引起軍人反感。若有政府機關想合作代駕服務，他們也隨時歡迎。