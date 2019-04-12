台灣無隆乳得淋巴癌病例 醫：但數字可能低估

2019-04-12 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



絨毛型矽膠乳房植入物可能導致罕見的間變性大細胞淋巴癌( BIA-ALCL），醫師指出，這個疾病雖然罕見、國內至今未見確診病例，但很可能是罹病民眾不清楚這個疾病與自己過去隆乳的關聯，才導致發生率被低估。

台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會理事長陳訓徹說，與乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴癌( BIA-ALCL） 是一種罕見的免疫系統癌症，目前被發現在乳房植入物周圍的莢膜當中。這個疾病的致病機轉未明，有一說是因為粗糙面、絨毛面的乳房植入物可能殘有細菌，長期下來導致疾病發生。

陳訓徹說，醫界指出，這個疾病發生率低，約每2萬5000至3萬人當中才有1人罹病，且台灣、東亞、東南亞都沒有確診病例。「不過，這些數字很有可能低估，因為病人不曉得隆乳與罹癌的關聯」。衛生主管機關應作足乳房植入物產品的上市後監測，並追蹤曾作隆乳手術的民眾後來是否罹患BIA-ALCL，清楚勾稽才能確實評估國人的健康安全風險。

陳訓徹說，植入絨毛型義乳的民眾，術後要特別注意是否發生積水、乳房腫大、淋巴腫大、淋巴發熱、不明原因發燒等情形，有的話要盡速就醫；如若確診罹病，多數患者可在莢膜切除、移除植入物後完全治癒疾病。沒有發生上述症狀的民眾，也建議每年至整形外科追蹤檢查。