親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰

延後總統初選衝擊 蔡明憲宣布退黨「表達最深的沉痛」

隆乳可能提升淋巴癌的風險 衛福部寫進手術同意書

2019-04-12 10:54聯合報 記者羅真╱即時報導

國外傳出絨毛型矽膠乳房植入物可能導致淋巴癌，引起民團與立委關注。為讓民眾更清楚風險，衛福部醫事司近日推出修正版乳房整形手術同意書，加註隆乳手術可能提升罹患間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）的風險，供民眾參考。

立委林淑芬與台灣女人連線今年2月召開記者會指出，乳房植入物可能與間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）有關，以美國為例，相關病例不斷增加，截至去年九月發現457名隆乳女性確診罹病。其中有紀錄植入物表面質地的334筆資料中，高達310筆、約九成為絨毛型乳房植入物，要求衛福部比照國際正視此議題。

衛福部醫事司近日推出修正版乳房整形手術同意書範本，在可能併發症欄位中加註這項疾病。欄位寫道，美國食品藥物管理局報告、相關文獻指出，與沒有乳房植入物的女性相比，有乳房植入物的女性罹患BIA-ALCL的風險較高，平均在植入義乳後8至10年發生；植入紋理面、絨毛面義乳者的發生率，較植入平滑面義乳者為高。

衛福部醫事司長石崇良表示，雖然並非進行隆乳手術就絕對會罹患BIA-ALCL，但國際上傳出有風險就有必要提醒民眾，歐盟等國在產品加註警語，我國則在手術同意書中警示民眾。提醒隆乳民眾，若術後發生積液、乳房腫塊或淋巴腫大，應盡速求醫。

衛福部食藥署則著手與健保署合作勾稽資料，瞭解台灣罹患BIA-ALCL的病人當中有多少人曾經進行隆乳手術，最快本月底有初步結果。

部分醫美手術風險高，今年1月修正上路的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」明列8大類美容醫學手術的施術的醫師資格、相關訓練等，義乳植入手術是其中之一。

石崇良說，在新規範當中，義乳植入手術只有整形外科與一般外科醫師可以執行，過去有經驗的其他科醫師則要另外去衛生局登記。因此，民眾在簽署手術同意書時，應注意醫師填寫他的專科別與證書號碼；手術需要全身麻醉時，必須要有合格的麻醉科醫師來執行麻醉工作，民眾要記得在手術當天確認有合格麻醉科醫師伴隨，才能簽麻醉同意書。

石崇良說，醫美手術往往都不是緊急手術，不應該在上醫療院所詢問當天馬上施作，應回頭瞭解相關資訊、尋找專業、評估風險，經過審慎思考再執行。

國外傳出絨毛型矽膠乳房植入物可能導致淋巴癌，引起民團與立委關注。圖／ingima...
國外傳出絨毛型矽膠乳房植入物可能導致淋巴癌，引起民團與立委關注。圖／ingimage
分享

整形手術醫師隆乳

相關新聞

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

中藥粉結塊藥效就沒了？ 醫師說得先確認這一點

2019-04-12 11:19

台灣無隆乳得淋巴癌病例 醫：但數字可能低估

2019-04-12 11:05

「6666」、「8888」Ａ開頭車牌 屏東監理站競標

2019-04-12 10:24

搭小黃也能累哩程！空、陸聯手換機票，再賺搭車金

2019-04-12 10:11

摘星反而變難賺！米其林餐廳真的活得好嗎？

2019-04-12 10:07

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

台日學研合作 揭初老、防老面紗

2019-04-12 00:12

籲撤Uber條款 代雇駕駛4月21日上凱道

2019-04-12 00:12

台鐵新售票App 旅客評價兩極

2019-04-12 00:12

罕見的好運…今彩頭獎3注 同店開出

2019-04-12 00:09

台灣大數位公益 眼控早療 孩子玩得眉開眼笑

2019-04-11 23:56

空汙作怪 兒童氣管纖維化不可逆

2019-04-11 23:56

高醫插旗大馬 推「醫養一條龍」

2019-04-11 23:51

健康你我他 ／從小漫長訓練 孫女養成刷牙習慣

2019-04-11 23:47

頭皮長痘痘遲未消 竟是血管瘤

2019-04-11 23:47

我的經驗／頭昏走路晃…中風前兆 當機立斷送醫

2019-04-11 23:47

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

1天3杯飲料 男大生「結石纍纍」

2019-04-11 23:28

金門小三通攔到陸客帶火腿腸 繳不出20萬遣回

2019-04-11 23:14

血庫只能撐4.7天 藝人伸援手

2019-04-11 23:07

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

結合各國議會 打造動物友善聯盟

2019-04-11 20:59

子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術 取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51

高手在民間！超狂人才讓家中壁癌一秒變「潑墨山水畫」

2019-04-11 20:00

有人老得快、有人老得慢？可能和腦部特定部位萎縮有關

2019-04-11 19:26

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25

Samsung Pay與悠遊卡獨家合作 搭車、小額支付Pay全台

2019-04-11 19:16

世界巴金森日 護理師傳授社區長輩辨別法

2019-04-11 19:00

增4例！大陸豬肉製品 檢出非洲豬瘟達40例

2019-04-11 18:47

溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15

Uber台灣瀕亡 籲政府勿扼殺新創

2019-04-11 18:12

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

金門海漂豬又一起確認染非洲豬瘟 豬肉製品禁運台灣

2019-04-11 17:13

Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42
看更多

熱門文章

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

2019-04-11 14:25

人類史上首張黑洞照片曝光 全球網友瘋狂P圖惡搞

2019-04-11 12:44

黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33

黑洞攝影演算程式 九成五是這年輕學生寫的

2019-04-11 16:17

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02

先破財才能守財的5大生肖揭曉！鼠易陷入錢財騙局

2019-04-11 16:00

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

史上首張黑洞照片 演算法出自29歲女科學家之手

2019-04-11 22:58

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

每日星座運勢／巨蟹自信笑容帶好運 不宜處理財務

2019-04-12 00:00

影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13

甜甜圈填飽饑餓黑洞？ 醫：挑對時間吃

2019-04-11 15:13

鴿子蛋已不夠看！302克拉全世界最大的方形美鑽亮相

2019-04-11 12:32

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

產檢發現胎兒腹裂 出生臟器外露醫師補破洞

2019-04-11 13:30

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

有人老得快、有人老得慢？可能和腦部特定部位萎縮有關

2019-04-11 19:26

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33

不甘心好味失傳 張永華高齡創業

2019-04-11 14:50

子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術 取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51

長榮航空召募200地勤 月薪3.3萬起跳

2019-04-11 16:55

伯朗咖啡全系列商品買一送一 4月天天第二杯半價

2019-04-11 12:19

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15

捕捉黑洞秘訣 創造口徑如地球大小的虛擬望遠鏡

2019-04-11 18:41

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

金門海漂豬又一起確認染非洲豬瘟 豬肉製品禁運台灣

2019-04-11 17:13

毛小孩上錯車還賴著不走 到派出所察覺「出事了」

2019-04-12 10:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top