隆乳可能提升淋巴癌的風險 衛福部寫進手術同意書

2019-04-12 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國外傳出絨毛型矽膠乳房植入物可能導致淋巴癌，引起民團與立委關注。為讓民眾更清楚風險，衛福部醫事司近日推出修正版乳房整形手術同意書，加註隆乳手術可能提升罹患間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）的風險，供民眾參考。

立委林淑芬與台灣女人連線今年2月召開記者會指出，乳房植入物可能與間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）有關，以美國為例，相關病例不斷增加，截至去年九月發現457名隆乳女性確診罹病。其中有紀錄植入物表面質地的334筆資料中，高達310筆、約九成為絨毛型乳房植入物，要求衛福部比照國際正視此議題。

衛福部醫事司近日推出修正版乳房整形手術同意書範本，在可能併發症欄位中加註這項疾病。欄位寫道，美國食品藥物管理局報告、相關文獻指出，與沒有乳房植入物的女性相比，有乳房植入物的女性罹患BIA-ALCL的風險較高，平均在植入義乳後8至10年發生；植入紋理面、絨毛面義乳者的發生率，較植入平滑面義乳者為高。

衛福部醫事司長石崇良表示，雖然並非進行隆乳手術就絕對會罹患BIA-ALCL，但國際上傳出有風險就有必要提醒民眾，歐盟等國在產品加註警語，我國則在手術同意書中警示民眾。提醒隆乳民眾，若術後發生積液、乳房腫塊或淋巴腫大，應盡速求醫。

衛福部食藥署則著手與健保署合作勾稽資料，瞭解台灣罹患BIA-ALCL的病人當中有多少人曾經進行隆乳手術，最快本月底有初步結果。

部分醫美手術風險高，今年1月修正上路的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」明列8大類美容醫學手術的施術的醫師資格、相關訓練等，義乳植入手術是其中之一。

石崇良說，在新規範當中，義乳植入手術只有整形外科與一般外科醫師可以執行，過去有經驗的其他科醫師則要另外去衛生局登記。因此，民眾在簽署手術同意書時，應注意醫師填寫他的專科別與證書號碼；手術需要全身麻醉時，必須要有合格的麻醉科醫師來執行麻醉工作，民眾要記得在手術當天確認有合格麻醉科醫師伴隨，才能簽麻醉同意書。