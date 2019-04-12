塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



「叮咚！」不少忙碌上班族會在肚子唱空城計時走進超商，買塑膠包裝微波食品吃，但店員都把食品連同塑膠包裝放入微波爐加熱，會不會不小心把塑化劑也吃進肚呢？

其實，按包裝建議的時間和溫度微波，正確使用不必擔心。不過，若不清楚怎麼微波，醫師認為還是把食物裝在瓷器或玻璃容器內微波加熱更好，才能避免加熱過久而吃進毒素。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，塑化劑為一種環境荷爾蒙，會抗雄激素活性而造成內分泌失調，阻害生殖機能。塑化劑的接觸若超過人體每日耐受量建議值，健康影響就可能有危害。

不過，會熔出塑化劑的塑膠包裝材質是第3類聚氯乙烯（PVC），耐熱溫度僅60℃到80℃，基本上業者不會用來作為微波食物包裝。

顏宗海說，超商或賣場所販售的加熱即食微波食品，其塑膠包裝材質是以第5類聚丙烯（PP）為主，用在飯類、麵類、水餃等的硬質容器上，耐熱溫度為90℃到140℃，國外也有專門販售這種可微波的塑膠包裝。

據查，另一種柔軟性包裝材質的即食微波食品包裝，內層是使用聚乙烯（PE），外層使用聚醯胺（PA），有耐油、耐熱、防潮及阻絕香氣散發等功能。

通常包裝上會有建議加熱溫度及加熱時間，民眾只要按照建議微波加熱即可，正確使用基本上不必擔心。

但顏宗海認為，進微波爐加熱的容器還是以瓷器或玻璃容器為佳，是最好的耐高溫容器。若民眾對於直接拿塑膠包裝加熱有疑慮，或不清楚塑膠包裝材質，就建議拆開包裝，把食物放入瓷碗或玻璃碗中微波加熱再吃。