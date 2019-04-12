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吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說明天東北季風減弱，但下周日又略微增強，台灣附近水氣多。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天白天雲帶消散、天氣好轉，東半部及部分山區仍有零星、短暫降雨的機率；北台灣偏涼，北部高溫約22度、中部27度、南部30度、東部約27度。周六東北季風減弱、下周日略增強，氣溫小幅變化；但台灣附近水氣多，有局部雨，出門宜攜帶雨具。下周一仍受東北季風影響，但水氣減少、西半部天氣好轉，北海岸、東半部及山區仍有局部短暫降雨。

他說，下周二至周三清晨，另一結構較強的鋒面通過，因其中有中、小尺度對流發生的機率，局部地區有時會有較大雨勢；下周三白天鋒面遠離，天氣好轉。

不過下周四南方水氣北移、天氣趨不穩定；吳德榮說，由於已接近模式模擬的末期，其變化的時間及空間之分布，有很大的不確定性，應持續觀察。

中央氣象局說，今天受東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也較涼；白天因東北季風帶來北方乾涼空氣，台灣西半部地區雨勢趨緩，僅迎風面的宜、花、東及各山區有些零星的短暫陣雨，但入夜之後又有另一波華南雲雨區東移進來，水氣增加，降雨機率又再提高。

氣象局預測今天的溫度，北部及東北部天氣整天較涼，低溫只有17至19度，其他地區早晚亦涼，白天北部及宜、花高溫僅21至24度，屬於稍有涼意到舒適的天氣，其他地區高溫約26至31度，中南部高溫仍可達30、31度，早出晚歸應注意添加衣物以免受涼。

中央氣象局說，今天白天因東北季風帶來北方乾涼空氣，台灣西半部地區雨勢趨緩，但入夜...
中央氣象局說，今天白天因東北季風帶來北方乾涼空氣，台灣西半部地區雨勢趨緩，但入夜之後降雨機率又再提高。本報資料照片
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