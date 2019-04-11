建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他
曾獲國家文藝獎的名建築師陳邁今下午三時許病逝，享壽90歲，建築界甚感痛心哀悼。他創辦的建築改革社現任社長徐岩奇說，陳邁雖罹癌多年，一直控制得很好，近兩年卻在遭指圖利特定廠商、法院一審判有罪後面臨建築事務所停權，一生重視的名譽也遭指控，病情才急轉直下，「是採購法扭曲的採購文化害了陳邁」。
建築界嘆息，公共工程委員會今天才發公文，認為陳邁無涉圖利綁標，但陳邁卻來不及看到冤屈洗清。
陳邁1949年來台，作品包括台大醫院、自然科學博物館等。在建築專業與教學外，最為讚佩的就是長期推動建築革命，創辦建改社，2014年獲國家文藝獎時，評審推崇他長期帶領建築社群與社會互動。建築界指出，陳邁是漢寶德之後台灣最受尊敬的建築師之一，德高望重、有清譽，建築界任何疑難雜症都請他排解。
數年前陳邁設計彰化師範大學多功能演講廳時，遭指圖利特定視聽廠商，依採購法恐遭停權投標公共工程三年，當時包括李祖原等國家文藝獎得主及近700名建築學者、建築師破天荒連署，希望政府修改採購法，不能沒定讞就停權，重傷建築界。徐岩奇說，陳邁罹攝護腺癌多年，樂觀的他一直與癌「和平共處」，但在此事後心情受影響，重挫病情。
徐岩奇說，陳邁被告後，建築界雖都努力連署代為說明、釐清，但業主仍堅持有問題；這位建築界公認的「人格者」，向來對自我要求極高，完全不能接受採購法體系的指控，病情在半年前急轉直下。
「採購法對所有建築師都是負面打擊！」徐岩奇說，採購法動輒指控建築師綁標，大家明明是想做出好的建築，用統一標準的材料，這種國際慣例，卻常被說是綁標，面臨建築事務所遭停權的壓力，歷年其實已有多位建築師因此過勞死、擔憂死。
徐岩奇說，陳邁在被漢寶德從美國找回台灣擔任東海建築系主任後，就一直為建築系貢獻，現在重要建築師幾乎都是他學生。陳邁在創辦建改社、改革不合理建築狀況外，也一直給年輕人機會，像20年前921新校園運動給年輕建築師機會，都是陳邁的引導，但現在年輕人已不像當年有機會了。
立法院去年初審通過採購法，但未付二讀。徐岩奇說，改革採購法，一直是陳邁念茲在茲的事，希望立法院這會期一定要通過採購法，重建所有機關的採購文化。
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