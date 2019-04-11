建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



曾獲國家文藝獎的名建築師陳邁今下午三時許病逝，享壽90歲，建築界甚感痛心哀悼。他創辦的建築改革社現任社長徐岩奇說，陳邁雖罹癌多年，一直控制得很好，近兩年卻在遭指圖利特定廠商、法院一審判有罪後面臨建築事務所停權，一生重視的名譽也遭指控，病情才急轉直下，「是採購法扭曲的採購文化害了陳邁」。

建築界嘆息，公共工程委員會今天才發公文，認為陳邁無涉圖利綁標，但陳邁卻來不及看到冤屈洗清。

陳邁1949年來台，作品包括台大醫院、自然科學博物館等。在建築專業與教學外，最為讚佩的就是長期推動建築革命，創辦建改社，2014年獲國家文藝獎時，評審推崇他長期帶領建築社群與社會互動。建築界指出，陳邁是漢寶德之後台灣最受尊敬的建築師之一，德高望重、有清譽，建築界任何疑難雜症都請他排解。

數年前陳邁設計彰化師範大學多功能演講廳時，遭指圖利特定視聽廠商，依採購法恐遭停權投標公共工程三年，當時包括李祖原等國家文藝獎得主及近700名建築學者、建築師破天荒連署，希望政府修改採購法，不能沒定讞就停權，重傷建築界。徐岩奇說，陳邁罹攝護腺癌多年，樂觀的他一直與癌「和平共處」，但在此事後心情受影響，重挫病情。

徐岩奇說，陳邁被告後，建築界雖都努力連署代為說明、釐清，但業主仍堅持有問題；這位建築界公認的「人格者」，向來對自我要求極高，完全不能接受採購法體系的指控，病情在半年前急轉直下。

「採購法對所有建築師都是負面打擊！」徐岩奇說，採購法動輒指控建築師綁標，大家明明是想做出好的建築，用統一標準的材料，這種國際慣例，卻常被說是綁標，面臨建築事務所遭停權的壓力，歷年其實已有多位建築師因此過勞死、擔憂死。

徐岩奇說，陳邁在被漢寶德從美國找回台灣擔任東海建築系主任後，就一直為建築系貢獻，現在重要建築師幾乎都是他學生。陳邁在創辦建改社、改革不合理建築狀況外，也一直給年輕人機會，像20年前921新校園運動給年輕建築師機會，都是陳邁的引導，但現在年輕人已不像當年有機會了。