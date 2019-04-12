交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

台灣老舊汽機車數量龐大，造成嚴重空汙問題，根據醫學期刊研究顯示，全球每年有400萬個孩童因交通空汙引發氣喘，而在情況最嚴重的國家排名中，台灣位居第四。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

年害全球四百萬兒童

英國醫學期刊《刺胳針全球健康》（Lancet Planetary Health）十日發表的新研究顯示，交通造成的空汙導致全球每年新增四百萬名孩童氣喘病例，相當於每天新增一萬一千起病例，占孩童氣喘病例的百分之十三。以每十萬人的新增病例數而言，台灣在一九四國中排名第四。

這是首份全球性評估二氧化氮（NO2）與兒童氣喘關係的研究報告，列出一九四國與一百廿五座主要城市的孩童因交通空汙引發氣喘的嚴重程度。

專家：研究具警示性

林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉表示，二氧化氮是一種具刺激味道的赤褐色氣體，吸入會刺激呼吸道誘發氣喘；這項研究具警示性，空汙種類很多，交通工具廢氣可藉人為力量改善，政府應積極制定綠能交通政策，減少汽機車排放廢氣。

「在空氣汙染之下，沒有幸運者。」馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧說，少數研究認為，空汙跟兒童大腦疾病如自閉或過動症可能也有關聯性，但對幼兒傷害最主要體現在呼吸道疾病；另外，交通空汙雖不容小覷，家長也不要小看居家空氣品質優劣殺傷力，若家中長期燒香或有同住者抽菸，室內空汙嚴重度可能比室外嚴重十倍。

科威特 全球最嚴重

科威特的孩童氣喘發生率為每十萬人新增五百五十人，排名第一；阿聯每十萬人有四百六十人，排名第二；加拿大以每十萬人有四百五十人，排名第三；台灣則以每十萬人新增四百廿人發病，位居第四。美國排名第廿二，英國第廿九，澳洲第六十四。

研究主要作者、喬治華盛頓大學博士後研究員阿恰克威蘇研究二氧化氮濃度與一至十八歲孩童氣喘病發率的關係。她表示，「從證據來看，交通空汙與孩童氣喘間可能存在強烈的因果關係，因此，我們能確信交通空汙對孩童的氣喘發病率有顯著影響」。

阿恰克威蘇指出，「研究表明，減輕交通空汙的有關措施可以改善孩童的健康狀況，同時能減少溫室氣體排放」。

以城市而言，因交通空汙引發的新增孩童氣喘病例數，最高的是秘魯首都利馬，上海、北京分居第二、第四，洛杉磯與紐約各居第八和第九。

由於人口數量多和汙染程度高，每年新生兒的氣喘患者總數排名前三的國家為中國大陸（七十六萬人）、印度（卅五萬人）和美國（廿四萬人）。科學家表示，該研究可能低估貧窮國家的真實水平，因為這些國家缺乏醫療資源，無法確診每起氣喘病例。

世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，自一九五○年代起，孩童氣喘病發率急劇上升。據估計，全世界每年有四百廿萬人因環境空汙早死，包括心臟病、中風和孩童呼吸道感染。