馬偕總院長遴選結果出爐 副院長劉建良出線

2019-04-12 03:43 中央社 台北11日電



馬偕董事會今天舉行馬偕總院長遴選，由現任副院長劉建良出線，近日將公告。值得注意的是，原訂當選院長的張文瀚卻疑似因為「不符合遴選資格」，未在名單之中。

有媒體報導，馬偕董事會今天舉行馬偕院長遴選表決，馬偕醫院副院長葉宏一晚間接受記者電訪時證實，今天確實有召開董事會遴選院長，但確切候選人有哪些、由誰當選等，須按醫院公告程序進行，他不便多談。

一名不願具名的資深醫師受訪表示，根據了解，參與名單包括劉建良、葉宏一、台東馬偕骨科資深主治醫師張冠宇及馬偕一般外科主治醫師李居仁，最後由劉建良高票出線。

他表示，劉建良是現任馬偕醫院副院長，也是一般外科、乳房外科醫師，原本就是教會的人，不論是討論事情、看報表等工作都一板一眼，為人相當正直。

值得注意的是，這次遴選表決名單中，去年9月經董事會表決當選的張文瀚，這次卻不在遴選名單中。

另一名不具名馬偕醫師表示，張文瀚疑因「不符合遴選資格」，才未參與此次遴選，早在兩天前張文瀚也曾發表一封名為「焚而不燬」的公開信給馬偕同仁，稱過去與前馬偕董事長劉伯恩設立的3家公司爭議，調查小組報告都稱他沒有疏失，但教會總委會卻刻意排除他院長資格，對此感到遺憾。