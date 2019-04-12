台日學研合作 揭初老、防老面紗

2019-04-12 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



台日學研合作，擬以科學證據找出不同「初老」表徵以介入預防，揭開初老秘密以提升長者健康。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國家衛生研究院、台北榮總、國立陽明大學與日本國立長壽醫療研究中心合作，以科學證據找出不同「初老」表徵，積極介入預防。研究團隊也揭開為何有人老得快、有人老得慢的秘密，很可能與腦部特定部位萎縮有關，加速老化過程。但想防老，多出門活動或運動仍是重要關鍵。

國衛院、北榮、陽大與日本長壽醫療研究中心的學研合作，屬國家級正式學研合作協議。二○一五年進行第一次五年期合作，因成績亮眼，台日昨天於名古屋再簽下第二次五年期合作協議，共同為超高齡社會盡心力。

北榮高齡醫學中心主任、陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭表示，台日合作，以兩國的大數據資料進行不少研究發表，例如衰弱症和肌少症雖有國際標準，但沒有考量到亞洲人口的特殊性，為此，研究團隊重新建立亞洲診斷標準，包括握力及步態等，與歐美接軌。

人老不只是身體變衰弱，大腦認知也會退化。研究團隊發現，台灣及日本社區老年人中，約有一成五身體和大腦退化，追蹤三到五年，發生衰弱症和失智症機率較高。陳亮恭說，如果有好的介入，很可能一次就完成失智及失能的預防工作。

台日研究也觀察到，「老」有不同樣貌，有人初老表徵是變得不愛出門，有人是雙腳無力和走路變慢，有人是心情經常低落。另外，為何有人老得快？有人老得慢？陳亮恭說，很可能與腦部特定部位萎縮有關，不過，相關研究尚未發表。此外，老化速度至於是否和年輕時期活動量及疾病家族史有關？陳亮恭表示，目前並未發現明顯相關性，難連結因果關係。

民眾若想防老，陳亮恭仍鼓勵「多活動」，因活動量太低的人力氣多半會衰退，追蹤後期狀況也不好，有必要多出門活動或培養運動習慣。出門活動能讓生活維持基本活動量，且維持社交生活，對易情緒憂鬱的長輩有一定幫助。