親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

國家文藝獎得主、建築師陳邁今天下午3時18分肺炎辭世，享壽90歲。他是台灣建築界的精神領袖，提攜後進不計其數，代表作包括台大醫院、曾文青年活動中心、國立自然科學博物館、高鐵嘉義站暨台南站等。但他個性低調，囑咐家人後事不舉辦公開儀式。

陳邁1930年生於上海，高中畢業便隻身流亡來台，當過記帳員、送報生，空軍退役後進鵬程建築師事務所當學徒。他熱愛建築，但求學之路一波三折，30歲才如願進入成大建築系，從此以建築為一生志業，並赴瑞士、美國留學。

1975年陳邁和費宗澄創辦宗邁建築師事務所，由數人的小型事務所開始，逐漸成長到百餘人的大型事務所。宗邁事務所不僅是國內的龍頭事務所，更以提攜後進、「給年輕人機會」著稱。因為陳邁認為，事務所目標不只是蓋房子、更是「儲訓設計規畫人才」。

「他是建築界最鼓勵後輩的人。」交大人文社會學院院長曾成德表示，陳邁從不吝惜將建築施工圖分享給建築界；他是建築改革社創社社長，半世紀以來，台灣各種建築改革運動，陳邁無役不與。

陳邁自己也視創辦「建築改革社」為最重要的建築成就之一。他受訪時指出，台灣的建築師考試制度、採購法、及不符合時代潮流的建築教育，在在扼殺台灣的建築人才。因此他花心力推動各種建築革命，包括參與設計建築師考試題庫、推動鬆綁不合時宜的建築師認證等。

陳邁很早便看到台灣建築國際競圖的問題。「台灣的國際競圖太多、給年輕建築師的機會太少。」他受訪時表示，台灣舉辦國際競圖是為了「與國際接軌」，但若機會都給了國際大師，如何培育自己的建築師？因此，每次他拿到國際競圖案，都會找來年輕、有潛力的建築師一起合作、傳承經驗，在業界傳為美談。

陳邁於2014年獲國家文藝獎，獲獎理由為「作品具有時代性的美學價值」、「長期帶領建築社群與社會互動，其高度的建築專業標準與行為準則，在社會上樹立建築領域應有的典範。」這一生，陳邁的人和作品一樣，低調、優雅、簡潔，對周圍的人和環境默默散發正面的力量。

國家文藝獎得主陳邁辭世，享壽90歲。本報資料照片
國家文藝獎得主陳邁辭世，享壽90歲。本報資料照片
分享

建築國際競圖

相關新聞

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

有人老得快、有人老得慢？可能和腦部特定部位萎縮有關

2019-04-11 19:26

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25

子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術 取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51

世界巴金森日 護理師傳授社區長輩辨別法

2019-04-11 19:00

結合各國議會 打造動物友善聯盟

2019-04-11 20:59

高手在民間！超狂人才讓家中壁癌一秒變「潑墨山水畫」

2019-04-11 20:00

Samsung Pay與悠遊卡獨家合作 搭車、小額支付Pay全台

2019-04-11 19:16

增4例！大陸豬肉製品 檢出非洲豬瘟達40例

2019-04-11 18:47

溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15

Uber台灣瀕亡 籲政府勿扼殺新創

2019-04-11 18:12

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

金門海漂豬又一起確認染非洲豬瘟 豬肉製品禁運台灣

2019-04-11 17:13

Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42

有錢可以買到快樂 耶魯研究顯示規律運動效果一樣

2019-04-11 15:41

甜甜圈填飽饑餓黑洞？ 醫：挑對時間吃

2019-04-11 15:13

健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

2019-04-11 14:25

空汙氣喘兒台灣全球第四多 醫傳授防喘妙計

2019-04-11 14:20

產檢發現胎兒腹裂 出生臟器外露醫師補破洞

2019-04-11 13:30

馬鈴薯愈綠愈毒？ 食藥署：不能畫上等號

2019-04-11 13:21

恐連5漲！下周汽油每公升估漲0.1元

2019-04-11 13:15

影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13

特殊營養食品新增2類 舊配方許可證效期可至111年底

2019-04-11 13:09

閩南語能力認證報名5月10日截止 19歲以下免報名費

2019-04-11 12:04

你敢嘗試嗎？超狂自助餐菜色竟是「吃鱉」

2019-04-11 12:00

C肝藥健保補助 一拖25年男子終獲治療重生

2019-04-11 11:55

太陽穴旁長青春痘滲血水？檢查竟是腫瘤

2019-04-11 10:56

罕見！今彩539三注同家開出2400萬獨得老闆說出原因

2019-04-11 10:54

乍暖還寒自律神經失調病人增 中醫提醒這樣養生

2019-04-11 10:50

世界閱讀日 邀你走一趟「社會亂源」基地

2019-04-11 10:41

慘！男大生愛喝手搖飲 泌尿道結石纍纍

2019-04-11 10:12

部分氫化油被封殺後 危害健康的反式脂肪藏匿何處？

2019-04-11 09:39

全台84個無中醫鄉 暖心醫來回10小時支援無怨

2019-04-11 08:16

擔仔麵奪米其林1星！你一定來過這條街 卻沒注意這家店

2019-04-11 08:00

吳德榮：今起降溫 局部降雨漸明顯

2019-04-11 07:42

紐約麻疹拉警報 僑胞有無接種看這裡

2019-04-11 06:58

凌晨4：26花蓮規模3.4地震 最大震度4級

2019-04-11 04:54

3天3起海漂死豬 金馬豬肉都禁運

2019-04-11 00:52
看更多

熱門文章

愛因斯坦神預言！世界第一張黑洞照片這樣拍出來的…

2019-04-11 09:00

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

2019-04-11 14:25

人類史上首張黑洞照片曝光 全球網友瘋狂P圖惡搞

2019-04-11 12:44

擔仔麵奪米其林1星！你一定來過這條街 卻沒注意這家店

2019-04-11 08:00

黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33

黑洞攝影演算程式 九成五是這年輕學生寫的

2019-04-11 16:17

每日星座運勢／牡羊財運突出好日子 愛情運勢良好

2019-04-11 00:00

留名聲讓人打聽！「成熟式離職」必做5舉動　優雅下台才最難

2019-04-10 23:24

健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02

罕見！今彩539三注同家開出2400萬獨得老闆說出原因

2019-04-11 10:54

黑洞真面目曝光 台北與五城市揭人類新頁

2019-04-11 00:34

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

捕捉黑洞… 超強望遠鏡 可看到月球上一顆棒球

2019-04-11 00:53

乍暖還寒自律神經失調病人增 中醫提醒這樣養生

2019-04-11 10:50

吳德榮：今起降溫 局部降雨漸明顯

2019-04-11 07:42

幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／不被疼愛的女兒

2019-04-11 06:00

史上首張黑洞影像 中研院貢獻關鍵技術

2019-04-11 00:45

財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40

Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42

台北米其林接地氣…24家摘星 冒出大黑馬

2019-04-11 00:57

【我見我思】自遊客／同情與同理

2019-04-11 06:00

撫慰家屬 用尊重送走器捐者

2019-04-10 23:37

影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

台灣蜜香紅茶＋錫蘭紅茶混出甘醇滋味　立頓「茶佐茶」讓無糖紅茶變好喝了

2019-04-10 23:06

鴿子蛋已不夠看！302克拉全世界最大的方形美鑽亮相

2019-04-11 12:32

慘！男大生愛喝手搖飲 泌尿道結石纍纍

2019-04-11 10:12

跟上「與惡」喬安姐的距離 這些腕表你一定要有

2019-04-11 11:07

產檢發現胎兒腹裂 出生臟器外露醫師補破洞

2019-04-11 13:30

甜甜圈填飽饑餓黑洞？ 醫：挑對時間吃

2019-04-11 15:13

空汙傷皮膚但洗臉有方法 醫師列舉三大錯誤觀念

2019-04-11 11:16

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33

伯朗咖啡全系列商品買一送一 4月天天第二杯半價

2019-04-11 12:19

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

米其林主廚心聲／比起摘星 留住星星更不易

2019-04-10 23:50

有人老得快、有人老得慢？可能和腦部特定部位萎縮有關

2019-04-11 19:26

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top