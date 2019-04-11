國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國家文藝獎得主、建築師陳邁今天下午3時18分肺炎辭世，享壽90歲。他是台灣建築界的精神領袖，提攜後進不計其數，代表作包括台大醫院、曾文青年活動中心、國立自然科學博物館、高鐵嘉義站暨台南站等。但他個性低調，囑咐家人後事不舉辦公開儀式。

陳邁1930年生於上海，高中畢業便隻身流亡來台，當過記帳員、送報生，空軍退役後進鵬程建築師事務所當學徒。他熱愛建築，但求學之路一波三折，30歲才如願進入成大建築系，從此以建築為一生志業，並赴瑞士、美國留學。

1975年陳邁和費宗澄創辦宗邁建築師事務所，由數人的小型事務所開始，逐漸成長到百餘人的大型事務所。宗邁事務所不僅是國內的龍頭事務所，更以提攜後進、「給年輕人機會」著稱。因為陳邁認為，事務所目標不只是蓋房子、更是「儲訓設計規畫人才」。

「他是建築界最鼓勵後輩的人。」交大人文社會學院院長曾成德表示，陳邁從不吝惜將建築施工圖分享給建築界；他是建築改革社創社社長，半世紀以來，台灣各種建築改革運動，陳邁無役不與。

陳邁自己也視創辦「建築改革社」為最重要的建築成就之一。他受訪時指出，台灣的建築師考試制度、採購法、及不符合時代潮流的建築教育，在在扼殺台灣的建築人才。因此他花心力推動各種建築革命，包括參與設計建築師考試題庫、推動鬆綁不合時宜的建築師認證等。

陳邁很早便看到台灣建築國際競圖的問題。「台灣的國際競圖太多、給年輕建築師的機會太少。」他受訪時表示，台灣舉辦國際競圖是為了「與國際接軌」，但若機會都給了國際大師，如何培育自己的建築師？因此，每次他拿到國際競圖案，都會找來年輕、有潛力的建築師一起合作、傳承經驗，在業界傳為美談。