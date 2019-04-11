高醫插旗大馬 推「醫養一條龍」

2019-04-11 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



高醫體系3家醫院11日與來自馬來西亞的長樂、綠盛世兩大集團正式簽約，雙方將共同建構「醫養結合」一條龍服務，創新長照模式。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

高雄醫學大學體系3家醫院昨與來自馬來西亞的長樂、綠盛世兩大集團簽約，雙方將共同建構「醫養一條龍」服務，在馬國導入醫療、養生的社區照護系統。高醫大校長鐘育志表示，高醫在長照領域深耕多年，這種長照模式不僅是大馬首創，也是台、馬首宗照護技術合作。

高醫表示，高醫體系旗下的高雄市立大同醫院，利用國小閒置空間打造的福樂日間照護中心模式，已在馬國當地華人社區推動。高醫將派遣醫護人員到當地開辦訓練課程，培養長照種子人才；呼應韓國瑜醫療觀光元年，也將建立轉診平台，提供有醫療需求的患者來台健檢、就醫兼觀光。

高醫團隊今年2月21日前往馬來西亞布線，與當地高齡照護及土地開發業者長樂、綠盛世兩集團簽訂備忘錄後，昨兩集團執行長朱兆祥、曾建華等一行10多人來台簽約。高醫附院院長侯明鋒說，因應集團業者在吉隆坡近郊推出新市鎮造鎮計畫，會將「醫養結合」的老少共居生活經驗移植當地。

高醫表示，長樂及綠盛世集團曾數度來台灣各大醫院取經，對大同醫院打造的福樂日間照護中心印象深刻；綠盛世的新市鎮特色之一，就是設有24小時護理站，希望透過這項合作導入高醫的醫療軟實力，共同發展健康促進事業，讓老少共居更安心、更安全。