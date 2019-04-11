家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每個人家裡都有家具，但除了追求美觀之外，有注意安全性嗎？其實家中有不少家具，根本就是隱形式的殺手，以下盤點5大奪命家具，快看看自己家裡中了幾項？

抽屜五斗櫃

幾乎每個人的家中都有不一樣大大小小的收納櫃，如落地大衣櫃、床頭櫃、電視櫃、抽屜式書櫃等等。這可能對於成年人來說，並不是什麼威脅性的傢具，但對於小孩子的安全而言，卻隱藏的致命威脅性。

所以如果家中有五斗櫃，一定要注意在牆上固定好，而且不要選擇過高的櫃子，重的物品一定要放在下層，避免頭重腳輕而倒塌。

高處的置物層架

為了增加置物空間，不少人會做很多懸空的置物層架，特別是在床頭、書桌上方，但這些真的是隱形的殺手，可能遇到地震，或是層架鬆脫，就可能讓上面擺放的東西摔下來，到時候就砸傷人。

如果放在床鋪上方，熟睡到一半，也可能遇到東西掉落下來砸傷人啊，千萬要小心！

密閉式的衣櫃

有注意家裡衣櫃的樣式嗎？有一種古典風格的衣櫃，是完全密閉式的，這時候就要特別小心，如果家裡有小朋友，可能會不小心誤入，然後因為密閉式空間，會導致窒息與無法呼吸。

部分國家現在對於密閉式的家具，有規定要有透氣功能，因此購買家具時，一定要特別注意是否有透氣。

尖角的家具

通常由木頭、金屬打造的家具，常常有著銳利的尖角，不只是大人可能不小心就會踢到或戳到，若是小朋友撞到，後果不堪設想。所以如果家具有尖角，一定要做些安全上的防護，避免憾事發生。

拉繩式的窗簾