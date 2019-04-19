讓嗯嗯順暢的益生菌百百種！到底該怎麼挑怎麼吃？

2019-04-19 21:45 聯合新聞網 食力Foodnext



【採訪‧撰文＝編輯部】

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益生菌是民眾最耳熟能詳的保健食品，但市面上的益生菌百百種，這些益生菌是如何在你的腸胃道裡作用，又該如何挑選呢？

益生菌能保持腸道健康，怎麼做到的？

大家對於益生菌能夠促進腸道健康的功效已經耳熟能詳，但為何益生菌具有這樣的益處呢？含有足量可以改變宿主胃腸道菌叢而產生有益健康效果的活性微生物製品，灃食公益飲食文化教育基金會智庫、國立中興大學食品暨應用生物科技學系教授謝昌衛表示，由於益生菌能與有害菌競爭吸附腸道的位置，當益生菌含量增加、害菌生長受到抑制時，益生菌吸附在腸道的機會上升，因此可以維持腸道內菌相、保持腸道健康。

而除此之外，葡萄王生技股份有限公司研發處副處長許勝傑也提到，一般益生菌產品中的寡醣成分其實也扮演了重要的角色。這些寡糖成分常作為「益生質」，在腸道益生菌生長時作為養分的來源，幫助益菌的生長。

我該怎麼挑選益生菌呢？

謝昌衛表示，根據國際益生菌及益菌質科學協會（ISAPP）的建議，以及ISAPP召開的益生菌研討會所達成的專家共識，菌種最好挑選含有經研究證實其健康效益的菌株。市面上針對腸道常見的益生菌包括「Lactobacillus」（乳酸桿菌屬）與「Bifidobacterium」（雙歧桿菌屬）兩大類，而針對輔助調整過敏體質功能則主要為LP33等菌種。除此之外，菌數也是一項重要參考依據，但不同菌種所需的有效劑量也有所不同，在每個人不同的生理條件下其所能達成的效用也會有所變動。

而許勝傑也說到，益生菌產品所標示的菌量、菌種，及其配方成分所添加的益生質或酵素等亦可作為參考的依據。一般民眾在挑選益生菌時，除了可以以具有健康食品認證的產品作為優先選項外，也可以選擇較有口碑或具有ISO品質認證的廠牌為優先選項。

益生菌怎麼吃？差別在於劑量以及服用對象生理情況

謝昌衛表示，大人小孩均適合服用益生菌，差別在於各菌種的劑量以及服用對象的生理情況，如嬰幼兒建議一次服用一顆膠囊或者半包的粉狀包裝產品，加入40度C以下的開水或奶中餵食，成人的話則可依照需求，適度調整服用劑量。

但謝昌衛也提到，如益生菌、營養補充品等保健食品，仍屬於「食品」範疇，無法作為治療用，故呼籲民眾切勿將其視為「藥品」，若有任何身體健康問題仍應諮詢醫生等專家。

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