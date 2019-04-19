親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮6.1強震
震出建物安全
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

邱太三涉司法關說案：量刑協商是什麼？

馬雲21日要訪高雄？ 韓國瑜：我去了解一下

讓嗯嗯順暢的益生菌百百種！到底該怎麼挑怎麼吃？

2019-04-19 21:45聯合新聞網 食力Foodnext

【採訪‧撰文＝編輯部】

分享

益生菌是民眾最耳熟能詳的保健食品，但市面上的益生菌百百種，這些益生菌是如何在你的腸胃道裡作用，又該如何挑選呢？

益生菌能保持腸道健康，怎麼做到的？

大家對於益生菌能夠促進腸道健康的功效已經耳熟能詳，但為何益生菌具有這樣的益處呢？含有足量可以改變宿主胃腸道菌叢而產生有益健康效果的活性微生物製品，灃食公益飲食文化教育基金會智庫、國立中興大學食品暨應用生物科技學系教授謝昌衛表示，由於益生菌能與有害菌競爭吸附腸道的位置，當益生菌含量增加、害菌生長受到抑制時，益生菌吸附在腸道的機會上升，因此可以維持腸道內菌相、保持腸道健康。

而除此之外，葡萄王生技股份有限公司研發處副處長許勝傑也提到，一般益生菌產品中的寡醣成分其實也扮演了重要的角色。這些寡糖成分常作為「益生質」，在腸道益生菌生長時作為養分的來源，幫助益菌的生長。

我該怎麼挑選益生菌呢？

謝昌衛表示，根據國際益生菌及益菌質科學協會（ISAPP）的建議，以及ISAPP召開的益生菌研討會所達成的專家共識，菌種最好挑選含有經研究證實其健康效益的菌株。市面上針對腸道常見的益生菌包括「Lactobacillus」（乳酸桿菌屬）與「Bifidobacterium」（雙歧桿菌屬）兩大類，而針對輔助調整過敏體質功能則主要為LP33等菌種。除此之外，菌數也是一項重要參考依據，但不同菌種所需的有效劑量也有所不同，在每個人不同的生理條件下其所能達成的效用也會有所變動。

而許勝傑也說到，益生菌產品所標示的菌量、菌種，及其配方成分所添加的益生質或酵素等亦可作為參考的依據。一般民眾在挑選益生菌時，除了可以以具有健康食品認證的產品作為優先選項外，也可以選擇較有口碑或具有ISO品質認證的廠牌為優先選項。

益生菌怎麼吃？差別在於劑量以及服用對象生理情況

謝昌衛表示，大人小孩均適合服用益生菌，差別在於各菌種的劑量以及服用對象的生理情況，如嬰幼兒建議一次服用一顆膠囊或者半包的粉狀包裝產品，加入40度C以下的開水或奶中餵食，成人的話則可依照需求，適度調整服用劑量。

但謝昌衛也提到，如益生菌、營養補充品等保健食品，仍屬於「食品」範疇，無法作為治療用，故呼籲民眾切勿將其視為「藥品」，若有任何身體健康問題仍應諮詢醫生等專家。

【延伸閱讀】

該買保健食品還是「健康」食品？這麼多種選擇我該怎麼辦？

葡萄糖胺真的能讓你蹲下去爬起來嗎？

天然的尚好？「牛樟芝」 憑什麼這麼牛！

保健食品酵素
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

防檢局：若輸入解放軍豬肉口糧 查獲涉走私刑責

2019-04-19 20:30

北市增1例德國麻疹境外移入 接觸至少250人

2019-04-19 20:23

達文西手術浮報案／醫院自清期限到 結果下周說明

2019-04-19 16:11

籲放寬豬肉管制挨罵 陳玉珍：給金門人吃一碗粥的空間

2019-04-19 21:24

保護動物還有官做！ 故宮帶孩童穿梭古今愛動物

2019-04-19 20:28

先建北向匝環道！國1增設中豐交流道案將規畫動工

2019-04-19 18:40

華南雲系對流旺盛 新竹以南13縣市大雨特報

2019-04-19 17:41

今天艷陽高照突然天黑一半 氣象局：「颮線」出現

2019-04-19 16:51

「感到快樂助我抗癌」 周正一13年募836萬c.c.熱血

2019-04-19 16:15

翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 16:14

影／颮線接近雲嘉南！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 16:02

春遊補助啟動 雲林18到40歲入住北港再加碼補助一次

2019-04-19 15:44

高雄天空黑白分明 氣象站：3小時內會狂風暴雨

2019-04-19 15:43

颮線接近台灣西部海岸 網友全紀錄

2019-04-19 15:37

颮線接近雲嘉南地區！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 14:44

颮線入南台 當心大雨

2019-04-19 14:33

陽明大學發現先天免疫檢查點 自體免疫疾病治療曙光

2019-04-19 14:30

免疫療法給付 醫師：標準太嚴 不符合現實需求

2019-04-19 14:26

健保署：若免疫療法有效 明年爭取更多預算

2019-04-19 14:23

無人機飛阿里山送血清 今天測試喊卡

2019-04-19 14:22

免疫療法今年給付800人 那...第801人怎辦？

2019-04-19 14:20

捐血後手臂瘀血怎麼辦？ 冰敷、熱敷順序很重要

2019-04-19 14:17

強震過後 花蓮觀光業憂心退房潮！

2019-04-19 14:14

高屏香蕉保險上路 陳吉仲：農業保險將立專法

2019-04-19 13:51

為何太空裝有白色有橘色？原來是這些考量

2019-04-19 13:19

影／「幼童專用車」安全不足 專家籲修法改進

2019-04-19 13:10

立委稱海飄豬到金門 不禁豬製品 防檢局尚未定案

2019-04-19 13:01

精神科護理師患妄想 她吃藥好轉繼續幫助人

2019-04-19 12:40

切除臉部2公斤腫瘤 花蓮慈院助馬國少婦重生

2019-04-19 12:34

抗議修惡法！租賃車駕駛21日包圍交通部 交管看這邊

2019-04-19 12:34

高雄人潮來？音響展今年預售票比往年多6成

2019-04-19 12:31

不要只記得要媽祖託夢了！別忘今天是大道公生日

2019-04-19 12:28

陳昭姿籲研議 高價癌症新藥患者部分負擔

2019-04-19 12:25

醫師：標準太嚴苛 癌友硬多做一次栓塞搶給付

2019-04-19 12:23

免疫療法給付門檻高 癌友怨看得到吃不到

2019-04-19 12:19

北橫公路彎道有私房秘境美景 也成為生態新亮點

2019-04-19 12:12

環保署海汙應變紀錄片 獲休士頓影展最大獎

2019-04-19 11:46

亂開車門等同隨機殺人 徐永明提案加重處罰

2019-04-19 11:40

精神相關疾病離你我不遠 全台一年250萬人就診

2019-04-19 11:34
看更多

熱門文章

影／才說完「搖很大力欸」 2秒後巨石崩落嚇壞駕駛

2019-04-19 00:14

腸胃科名醫胃食道逆流 戒了這些食物不再火燒心

2019-04-19 00:00

颮線接近雲嘉南地區！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 14:44

6.1地震撼全台！3護理師不顧安危急護嬰 網讚天使

2019-04-19 10:03

首爾必吃美食「新村站著吃烤肉」要來啦！ 插旗台北信義區

2019-04-19 15:00

雨來了！氣象局預測下周二以後才會緩和

2019-04-19 10:21

耳垂有斜切的皺紋摺痕 醫師：當心已患心血管病

2019-04-19 11:16

南部大雨、雷擊 彭啟明：典型完整的颮線結構

2019-04-19 08:16

每日星座運勢／雙子擁有明確的目標 愛情主動出擊

2019-04-19 00:00

2棟大樓傾斜 418強震 震出北市黃單建物

2019-04-19 00:41

愛貓走失62天 寵物溝通師一句話讓她不死心終於尋回

2019-04-19 11:34

不懂避嫌？老公剝蝦給妻 朋友女友竟遞碗「我也要」

2019-04-19 13:34

傻眼！前一天成功申請到宿舍 隔天發生地震像廢墟

2019-04-19 14:39

6.1強震 全台驚嚇 17人受傷 北市2棟大樓傾斜

2019-04-19 00:17

高雄天空黑白分明 氣象站：3小時內會狂風暴雨

2019-04-19 15:43

台北市懸日預報來了 4月底到5月初到這看夕陽

2019-04-19 10:37

媽祖如何「託夢」郭董？學者解釋夢境由來

2019-04-19 07:53

大福彩27日最後一期 頭獎上看3億

2019-04-19 00:25

影／無人機送血清10分鐘速抵 交通部阿里山測試成功

2019-04-19 10:45

不要只記得要媽祖託夢了！別忘今天是大道公生日

2019-04-19 12:28

大福彩即將下市 買氣提高三成

2019-04-19 06:02

2017年迄今 13.3顆原子彈能量未釋放

2019-04-19 00:52

母遇強震從沙發上跳起 雙手抱起2幼兒肉身護子

2019-04-19 15:58

【上學學什麼】諶淑婷／讓溫柔產生溫柔

2019-04-19 06:00

【我見我思】蝕鶼／該不該幫他

2019-04-19 06:00

先建北向匝環道！國1增設中豐交流道案將規畫動工

2019-04-19 18:40

颮線入南台 當心大雨

2019-04-19 14:33

18歲老狗睡夢中「離世」下葬後竟從土推中爬出奇蹟復活

2019-04-19 14:58

銅門震度7級 老師抱幼童往外衝…

2019-04-19 00:47

「老天爺不幫忙！」 旅宿業者憂強震又挫花蓮觀光

2019-04-19 10:56

【我愛一個人煮-60】太陽臉／蝦捲與甜不辣

2019-04-19 06:00

蔡詩芸靠「煮菜」抓住老公王陽明　不吃魚翅、隨身帶餐具挺環保

2019-04-18 23:19

今天艷陽高照突然天黑一半 氣象局：「颮線」出現

2019-04-19 16:51

被通知骨髓配對成功 她從日本飛回台灣救人

2019-04-19 19:05

小孟塔羅：要怎麼做才能像韓國瑜一樣旺？

2019-04-19 09:03

真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27

地震再掀危老話題 柯文哲：等中央行政命令 都更全停擺

2019-04-19 14:12

影／大象版「無差別攻擊」 只因飼育員喝茫忘記放飯

2019-04-19 20:38

懷孕容易忘東忘西 她因一件小事被主管逼辭職

2019-04-19 16:34

大震後落石不斷預警性封路 中橫公路上午8點恢復通行

2019-04-19 09:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top