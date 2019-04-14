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保健食品為什麼同品項價差那麼大？5大重點檢視

2019-04-14 08:00聯合新聞網 食力Foodnext

【採訪·撰文＝鍾雨璉】

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保健食品夯！現代人隨時吃個營養補充品已是習以為常的事情，不過市面上的品牌百百種，明明是一樣的東西，到底為何同樣的商品價格卻不一樣呢？

1、成分配方

市面上的保健食品百家爭鳴，不過其實同樣的產品成分配方也不同！葡萄王生技研發處副處長許勝傑說明，益生菌產品所標示的菌量、菌種，及其配方成分所添加的益生質或酵素等便會影響到產品的價格。此外部分企業也會透過研發，培養較為耐胃酸及膽鹽之菌種，若成分含有經改良後的特殊菌種亦會影響到最終產品的價位。

另外，灃食公益飲食文化教育基金會智庫、國立中興大學食品暨應用生物科技學系教授謝昌衛也提到，菌數也是一項重要參考依據，但不同菌種所需的有效劑量也有所不同，在每個人不同的生理條件下其所能達成的效用也會有所變動，因此選擇適合自己條件的益生菌成分再比對價格才能選到「CP值」最高的產品！

2、加工技術

除了產品本身的成分有所差異，後天的加工技術也是關鍵！以牛樟芝為例，其實牛樟芝除了為台灣特有菌種且較為稀少外，三愛生物醫學科技股份有限公司研發及營運經理戴于喬表示，培養的方式不同也會影響到牛樟芝的保健效果與價錢，若將牛樟芝的菌種植入液態發酵槽，約1～2週可培養完成菌絲體培養，其優點是成長速度快及成本低廉，若用固態培養的話，則是將牛樟芝的菌種植入太空包栽培，約需3個月培養完成，而椴木栽培則是將牛樟芝的菌種植入牛樟椴木培育，約要1年才可採收食用，能栽培出與野生相類似的牛樟芝，但培育出與野生牛樟芝成分相似度因各家技術不同有所區別，價位上也會因技術及時間成本上的差異而有高低落差！

3、專利授權

好食課食育團隊創辦人林世航營養師也提到，其實保健食品有無申請專利可能也是價格差異的原因之一！林世航說明，保健食品價差的因素非常多，其中可能包含原料專利，有些廠商推出的產品經過自行研發調整，原料也許具有特殊結構，可以更好吸收等，這些獨家的技術去申請專利勢必花費到更多的時間及成本，在產品上的價格就會與一般保健食品有所不同。

4、品牌成本

保健食品最愛名人代言！有名人加持的產品對許多民眾來說更有信服力，林世航表示，行銷成本的花費也會影響保健食品價格高低。另外比較大的品牌或是請知名人物代言的產品通常會給民眾比較有保障的感覺，另外若有醫師、藥師、營養師等專業人士推薦，產品大多更熱銷！

根據2019Yahoo奇摩購物中心即時更新的10大熱銷保健食品可發現，10個品項裡幾乎都是知名大品牌，像是白蘭氏、三得利、桂格等，其中知名藝人蔡依林及律師兼電視節目主持人謝震武代言的產品更位居前5名，可見民眾還是相當信任專業意見及形象，所以業者因為增加了廣告預算，所以只能把產品價格調升，消費者也容易因信任代言人而買單。

5、通過標章

最後，有通過各式標章的產品亦是影響價格的重點！廠商申請驗證標章會有許多研發和認證成本，而這些成本也會加在售價上，造成價格差異。許勝傑說明，以益生菌為例，一般民眾在挑選時，除了可以以具有健康食品認證的產品作為優先選項外，也可以選擇較有口碑或具有ISO品質認證的廠牌為優先選項，民眾可以在選購前查看這個產品還有通過哪些檢驗與標章，例如：重金屬 SGS 檢驗、歐盟食品安全局 EFSA、美國 NSF 食品 GMP 認證、清真 Halal 認證、猶太 Kosher 認證等，雖然也許價格會更高，但都是大家可以去檢視與參考的重點！

影響保健食品價格差異的原因百百種，或許價格的不同的確會造成挑選產品的疑慮，不過還是建議消費者仍要從自身需求出發，並看清楚成分技術的不同及評估認證標章等因素，才是挑選之道！

【延伸閱讀】

該買保健食品還是「健康」食品？這麼多種選擇我該怎麼辦？

葡萄糖胺真的能讓你蹲下去爬起來嗎？

保健食品膠囊、錠劑型態五花八門，哪個才是最佳選擇？

【參考資料】

推薦十大 保健食品 熱銷人氣榜 [2019 最新] - Yahoo刷報

保健食品專利

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