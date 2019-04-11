不只空汙誘發孩童氣喘 醫：室內因子同樣危險

2019-04-11 21:12 中央社 台北11日電



英國一篇交通空汙誘發孩童氣喘的研究，引發各界關注。醫師表示，不只空汙會誘發氣喘，油煙、塵蟎、狗貓、二手菸等因子同樣危險，建議改善家中環境，空氣品質差時應戴口罩。

根據外媒報導，英國醫學期刊「刺胳針星球健康」（Lancet Planetary Health）10日發表新研究顯示，全球每年有多達400萬名孩童因交通空氣汙染物「二氧化氮」引發氣喘，以每10萬人的病例數而言，台灣排名高居第4。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海受訪時表示，都市中的二氧化氮主要來源是汽機車排放的廢氣，另像是燃燒煤氣、瓦斯、廚房烹飪等也是常見來源，二氧化氮具刺激性，會刺激呼吸道造成發炎反應，增加孩童氣喘風險。

林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授姚宗杰指出，根據長庚醫院2002年進行的調查，台灣兒童氣喘盛行率約10%至20%，尤其愈都會的地區、比例愈高，台北市國小學童有多達20%都曾出現疑似氣喘的症狀。

姚宗杰說，孩童氣喘的誘發因子相當多元，室內因素像是二手菸、貓狗寵物、塵蟎等，孩子也可能因感冒誘發氣喘，而戶外環境最大的誘發因子就是汽機車、工廠等汙染源排放的空氣汙染物。

他舉例，近年每當環保署監測到空汙品質達到「紫爆」、「紅害」等級，或是之前桃園煉油廠爆炸案過後，氣喘孩童就醫比例平均增加2成以上，顯示空汙和孩童氣喘息息相關。

許多人好奇，空汙、過敏原究竟如何誘發氣喘。姚宗杰解釋，一般成人碰到外界刺激性物質，不一定會產生過敏反應，但孩童的呼吸道比較敏感，遇到少量過敏原、刺激性物質就可能導致過敏，誘發氣喘，也因此孩童氣喘盛行率比成人高許多；呼吸道若一再過敏會變得愈來愈脆弱、敏感，發作頻率也恐因此逐漸增加。

姚宗杰說，按過去統計，孩童氣喘大多在5歲以前就會發病，多達3/4氣喘孩童長大以後就會好轉，但剩下沒有好轉的1/4這群人，可能演變成慢性氣喘，呼吸道歷經多次發炎過後也會漸漸纖維化，恐怕一輩子都擺脫不了氣管的毛病。

他建議，改善孩童氣喘問題可從2大方向著手，一是避開生活中已知過敏原，例如花粉、塵蟎、狗貓、二手菸等，當空氣汙染較嚴重或是住家附近有工廠、發生類似爆炸事故時，最好關閉窗戶，外出配戴口罩，避免接觸汙染；其次，針對氣喘較嚴重的患者，應就醫用藥，定期保養追蹤，以免氣喘愈來愈嚴重。