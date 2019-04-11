結合各國議會 打造動物友善聯盟

2019-04-11 20:59 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



國民黨立委王育敏（左）主導的跨國「亞洲動物友善聯盟」11日正式成立，她希望與各國結盟，將台灣動保經驗分享到全世界，透過立法保障動物生命權。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「透過分享台灣經驗，讓貓、狗等動物獲得更多保障。」由國民黨立委王育敏主導的跨國「亞洲動物友善聯盟」11日正式成立，她希望透過與亞洲國會議員的結盟，將台灣動保經驗分享到各國議會，透過立法保障動物生命，杜絕如吃貓狗肉、虐待動物等令人髮指的惡行發生。

王育敏提到，台灣《動物保護法》走在世界前端，立法院已經通過2020年要將動物保護內容（領養取代購買、愛惜生命等）納入國中小教科書，還有禁止使用動物作為化妝品實驗法令方面都有完善經驗。因此她希望透過台灣動保的經驗分享，讓世界看見台灣，同時也讓動物受到更好的保障。

學習台灣經驗

「亞洲動物友善聯盟」是由台、港、日各國國會議員組成的聯盟，希望結合理念一致的亞洲國家國會議員與動保人士，致力提升動物福利、建立動物友善社會。日本眾議員小宮山泰子特地飛來台灣參加成立大會，並稱讚台灣動保立法領先全球，台灣的積極立法也會影響其他國家開始注重動保議題。

日本參議員大島九州男感嘆，生命都享有同樣地位，人死之後也有可能輪迴變成其他動植物，因此他也在日本致力推動禁食狗肉法案，希望動物跟人一樣都活得有尊嚴，並希望透過交流學習台灣經驗。

感謝動保隨時監督

國民黨立委陳學聖也到場支持，他提到，除了王育敏之外，最需要感謝的就是台灣的動保團體，因為他們隨時都在監督他們在動保議題上有沒有好的表現。陳學聖也感謝如台北市、新北市等地方政府，在國會立法通過後，也可以積極配合中央，讓台灣動保可以有更完善的政策建制。

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