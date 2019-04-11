連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內又現麻疹蹤跡，疾病管制署今公布，新確診4例國內感染麻疹病例，其中2例個案20多歲男性及20多歲女性是新確診日前醫院群聚病例，可傳染期間、兒童節連假曾搭乘高鐵趴趴走。另兩名個案為30多歲男性及其1歲女兒研判可能是在國內感染麻疹，才飛至沖繩自助旅行，目前該對父女感染源待釐清。

疾管署副署長羅一鈞表示，20多歲男性及20多歲女性均居住中部地區，兩人與疾管署3月28日公布的40多歲中部某醫院護理師發病前可傳染期間有急診留觀區的共同空間暴露史，研判為同一起群聚。目前該起醫院群聚共計5人確診。兩個案家人及就醫相關接觸者等共167人，可傳染期間適逢連假，曾於4月3日及4月6日搭乘高鐵往返台中、嘉義及新竹。

另據衛生單位了解，父女組個案與家人3月29日至4月2日沖繩自主旅遊，女嬰4月1日發病、父親的發病時間則是4月3日，但由於麻疹起碼會有7天潛伏期才發病，因此研判該對父女並非在沖繩染病。羅一鈞說，目前已將我國有麻疹患者出沒沖繩消息通知日本，同時追蹤4月2日曾搭乘沖繩飛往桃園的香草航空JW189航班旅客。家人、就醫相關接觸者等共364人。

今年截至目前國內累計52例麻疹病例，26例為國內感染，其中15例為接觸者；26例為境外移入病例，其中22例為本國籍民眾，感染國家為越南8例、泰國6例、菲律賓5例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。出國目的以旅遊15例最多，其次為商務6例及探親5例。