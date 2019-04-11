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日職／王柏融第4打席深遠二壘安 再現單場雙安

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內又現麻疹蹤跡，疾病管制署今公布，新確診4例國內感染麻疹病例，其中2例個案20多歲男性及20多歲女性是新確診日前醫院群聚病例，可傳染期間、兒童節連假曾搭乘高鐵趴趴走。另兩名個案為30多歲男性及其1歲女兒研判可能是在國內感染麻疹，才飛至沖繩自助旅行，目前該對父女感染源待釐清。

疾管署副署長羅一鈞表示，20多歲男性及20多歲女性均居住中部地區，兩人與疾管署3月28日公布的40多歲中部某醫院護理師發病前可傳染期間有急診留觀區的共同空間暴露史，研判為同一起群聚。目前該起醫院群聚共計5人確診。兩個案家人及就醫相關接觸者等共167人，可傳染期間適逢連假，曾於4月3日及4月6日搭乘高鐵往返台中、嘉義及新竹。

另據衛生單位了解，父女組個案與家人3月29日至4月2日沖繩自主旅遊，女嬰4月1日發病、父親的發病時間則是4月3日，但由於麻疹起碼會有7天潛伏期才發病，因此研判該對父女並非在沖繩染病。羅一鈞說，目前已將我國有麻疹患者出沒沖繩消息通知日本，同時追蹤4月2日曾搭乘沖繩飛往桃園的香草航空JW189航班旅客。家人、就醫相關接觸者等共364人。

今年截至目前國內累計52例麻疹病例，26例為國內感染，其中15例為接觸者；26例為境外移入病例，其中22例為本國籍民眾，感染國家為越南8例、泰國6例、菲律賓5例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。出國目的以旅遊15例最多，其次為商務6例及探親5例。

羅一鈞提醒，近期美國麻疹疫情持續上升，今年截至4月4日累計19州報告465例確診，病例數已為該國2000年以來次高。民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；1981年後出生的成人近期如計劃前往，出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗。

4名個案可傳染期間均有大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒曾出入相關場所的民眾，請...
4名個案可傳染期間均有大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒曾出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請儘速與衛生單位聯繫由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。圖／疾管署提供
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國內又現麻疹蹤跡，2例麻疹個案可傳染期間、兒童節連假曾搭乘高鐵趴趴走。本報資料照
國內又現麻疹蹤跡，2例麻疹個案可傳染期間、兒童節連假曾搭乘高鐵趴趴走。本報資料照
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麻疹沖繩疫苗

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