Samsung Pay與悠遊卡獨家合作 搭車、小額支付Pay全台

2019-04-11 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



根據資策會產業情報研究所MIC調查，2018年台灣行動支付普及率已達50.3%，但令許多用戶非常期待的行動支付整合悠遊卡功能，卻遲遲未見實際開展。今日台灣三星電子宣布與悠遊卡公司簽訂獨家合作協議，未來只要在指定Galaxy裝置的Samsung Pay應用程式中下載一張全新的Samsung Pay悠遊卡，就可立即享受交通付款、小額支付的全方位行動支付體驗。

未來正式開通服務之後，不管是普通卡、學生卡，甚至是1280定期票，都能透過Samsung Pay進行記名、優惠設定，定期票也能直接一鍵續購，且這次合作也是首度加入線上信用卡加值功能，透過目前與Samsung Pay合作的多家指定銀行信用卡或簽帳金融卡即可線上加值，讓消費者更輕鬆完整地享受無現金的支付體驗。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，「Samsung Pay悠遊卡開通之後，台灣可望成為三星繼大中華區（中國、香港）、南韓、新加坡及英國後，全球第6個結合當地交通卡服務的市場。藉由整合悠遊卡付款功能，讓消費者得以更便利、快速地進出閘門，造福更多以大眾交通運輸通勤為主的上班族及學生族群，預期能將Samsung Pay目前近5成的積極使用率提升上看7成。」