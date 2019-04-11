增4例！大陸豬肉製品 檢出非洲豬瘟達40例

2019-04-11 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



非洲豬瘟中央災害應變中心表示，大陸豬肉製品再驗出4例非洲豬瘟病毒基因，總計已達40例。示意圖，路透資料照片 分享 facebook 非洲豬瘟中央災害應變中心今日說，大陸豬肉製品再驗出4例非洲豬瘟病毒基因，總計已達40例，分別為107年10月1例（檢出陽性比率0.6%）、11月2例（1.1%）、12月4例（2.2%）、108年1月11例（6.2%）、2月11例（8.0%）、3月5例（3.9%）、4月檢出6例（14.0%），檢出率仍高。

應變中心說，第37例是由防檢局高雄分局金門檢疫站於3月26日採樣自水頭碼頭棄置箱之香腸；第38及39例是台中分局台中機場檢疫站於3月27日採樣自澳門入境旅客棄置於棄置箱之香腸與臘肉（廣州市生產）；第40例是由高雄分局高雄機場檢疫站於3月31日採樣自棄置箱之來伊份豬肉乾。該等樣本經農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢測定序確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示中國大陸豬肉產品傳播非洲豬瘟的風險不可忽視。

另外，金門縣動植物防疫所（金門防疫所）於4月8日接獲海巡署金門巡防區通報，在金門縣金城鎮歐厝海邊銅牆山岸際發現1頭死亡豬隻，該所趕赴現場採集相關檢體，豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗，經該所檢測定序確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

應變中心補充，死豬發現地點已由金門防疫所完成徹底消毒，發現地半徑3公里範圍有9場養豬場，經公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測。另為確保產業整體安全，將暫停金門縣豬隻及豬肉產品輸往台灣及其他離島至少1週，但經查核通過之7家公司於108年4月9日以前生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

應變中心呼籲民眾，不要攜帶肉類產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。