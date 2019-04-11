中部地區增4麻疹病例 2人感染期間赴沖繩旅遊

2019-04-11 18:46 中央社 台北11日電



疾管署今天宣布新增4例本土麻疹病例，患者均住在中部地區，其中一對父女檔在可傳染期間曾到日本沖繩旅遊，回台後發病出疹，將追蹤31名機組員及乘客，並將此消息通知日方。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，這次新確診的4例麻疹病例均住在中部地區，包括一名30歲男性和1歲女嬰，兩人為父女檔，另有2人是曾出入同一間醫院的民眾。

羅一鈞說，這對父女2日剛從日本沖繩旅遊回台，分別在1日、7日出疹，按時間點推算，應是在台灣感染後才到沖繩，可感染期間正好在沖繩旅遊，並於2日搭乘香草航空JW189航班從沖繩回台，同日晚間10時入境桃園機場第一航廈。

他表示，疾管署已追蹤同機機組員6人、乘客25人接觸者進行健康監測，也同步將相關情形通知日方。

除此之外，另2名個案分別為20多歲男性及20多歲女性，於1日至6日間發病，分別於4月7日、8日出疹，經調查，兩人均是疾管署3月28日公布的台中市某區域醫院40多歲護理師的共同空間暴露者。

羅一鈞指出，台中市該起醫院群聚是今年第二起醫院群聚事件，最早的指標個案是一名從中國大陸返台的男子，第一波傳染給2人，感染者包括護理師，此次又釀第二波感染，至今共有5人確診。

羅一鈞強調，為因應此次醫院群聚事件，疾管署與地方政府衛生局已加強督導院方落實感染管制措施及接觸者健康監測等防治作為，該院自3月30日至4月8日已完成1040名員工的麻疹腮腺炎德國麻疹混合（MMR）疫苗接種，全院疫苗接種完成率達93%。

羅一鈞也呼籲，麻疹傳染力強，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區，或在出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗，一般民眾近期如計畫前往，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗。