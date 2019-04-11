罕見剖腹產疤痕位置子宮外孕 微創手術保「生」機

2019-04-11 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



25歲吳姓女子曾接受3次剖腹產，日前因早期懷孕到醫院就醫，醫師檢查赫然發現一個懷孕約6周多的胚胎，竟著床在先前剖腹生產的疤痕位置，且已發育到有心跳，如不盡早處理恐有子宮破裂危險，在病患還無法決定接受手術前，醫師先在門診幫她注射讓胚胎萎縮的化學治療藥物MTX，仍無法阻止胚胎繼續發育，後來經腹腔鏡微創手術成功摘除子宮外孕組織，保住她的子宮與生育能力。

苗栗市大千綜合醫院醫療副院長及婦產科醫師林敬旺指出，剖腹產疤痕處子宮外孕，是指曾有剖腹產史的婦女，在以前剖腹手術切開子宮肌肉層部位的疤痕處有妊娠囊植入；這種罕見的剖腹產疤痕處子宮外孕，若未能早期發現，成長的胚胎很快就會撐開剖腹產疤痕，導致子宮破裂大出血，通常需要摘除子宮來止血，嚴重時甚至會因失血過多致死。

林敬旺幫吳姓女子做腹腔鏡手術時發現，她因先前的3次剖腹產導致骨盆腔嚴重沾粘，子宮及膀胱幾乎整個黏在腹壁上，經過小心分離沾黏後，劃開了剖腹產疤痕，成功摘除子宮外孕組織，再將剖腹產疤痕處縫合，並使用防沾黏材料來預防再次沾黏，不僅保住了她的子宮與生育能力，也因微創手術傷口小、復原快，手術後2天病人即康復出院，1周後回診的超音波檢查，發現原先的剖腹產疤痕已幾乎癒合。