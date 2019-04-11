親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

厄瓜多使館躲了近7年 維基解密創辦人亞桑傑終被捕

老牌飲料蘋果西打爆掏空弊案 檢調今搜索約談董座

罕見剖腹產疤痕位置子宮外孕 微創手術保「生」機

2019-04-11 17:40聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

25歲吳姓女子曾接受3次剖腹產，日前因早期懷孕到醫院就醫，醫師檢查赫然發現一個懷孕約6周多的胚胎，竟著床在先前剖腹生產的疤痕位置，且已發育到有心跳，如不盡早處理恐有子宮破裂危險，在病患還無法決定接受手術前，醫師先在門診幫她注射讓胚胎萎縮的化學治療藥物MTX，仍無法阻止胚胎繼續發育，後來經腹腔鏡微創手術成功摘除子宮外孕組織，保住她的子宮與生育能力。

苗栗市大千綜合醫院醫療副院長及婦產科醫師林敬旺指出，剖腹產疤痕處子宮外孕，是指曾有剖腹產史的婦女，在以前剖腹手術切開子宮肌肉層部位的疤痕處有妊娠囊植入；這種罕見的剖腹產疤痕處子宮外孕，若未能早期發現，成長的胚胎很快就會撐開剖腹產疤痕，導致子宮破裂大出血，通常需要摘除子宮來止血，嚴重時甚至會因失血過多致死。

林敬旺幫吳姓女子做腹腔鏡手術時發現，她因先前的3次剖腹產導致骨盆腔嚴重沾粘，子宮及膀胱幾乎整個黏在腹壁上，經過小心分離沾黏後，劃開了剖腹產疤痕，成功摘除子宮外孕組織，再將剖腹產疤痕處縫合，並使用防沾黏材料來預防再次沾黏，不僅保住了她的子宮與生育能力，也因微創手術傷口小、復原快，手術後2天病人即康復出院，1周後回診的超音波檢查，發現原先的剖腹產疤痕已幾乎癒合。

林敬旺表示，子宮外孕是指胚胎在子宮腔以外的地方著床及發育，最常見部位是在「輸卵管」，約占97%，其他3%發生在子宮角、卵巢、腹腔、子宮頸等其他部位，剖腹產疤痕處子宮外孕相當罕見，甚至很多婦產科醫師都沒有遇過，近年來隨著剖腹產率上升，剖腹產疤痕處子宮外孕也有上升趨勢，曾經有剖腹產史的孕婦一定要注意，請醫師確定胚胎是否在子宮內正常位置懷孕，如有疑問一定要盡早轉診到有經驗的醫院來確診及處置。

吳姓女子發生罕見的剖腹產疤痕處子宮外孕情形，圖中紅圈處為剖腹產疤痕處著床之胚胎。...
吳姓女子發生罕見的剖腹產疤痕處子宮外孕情形，圖中紅圈處為剖腹產疤痕處著床之胚胎。圖／大千綜合醫院提供
分享
大千醫院副院長林敬旺以微創手術處理，術後檢查剖腹產疤痕(紅圈處)已恢復。圖／大千...
大千醫院副院長林敬旺以微創手術處理，術後檢查剖腹產疤痕(紅圈處)已恢復。圖／大千綜合醫院提供
分享

子宮微創手術醫師

相關新聞

有錢可以買到快樂 耶魯研究顯示規律運動效果一樣

2019-04-11 15:41

甜甜圈填飽饑餓黑洞？ 醫：挑對時間吃

2019-04-11 15:13

健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

2019-04-11 14:25

空汙氣喘兒台灣全球第四多 醫傳授防喘妙計

2019-04-11 14:20

溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15

Uber台灣瀕亡 籲政府勿扼殺新創

2019-04-11 18:12

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42

產檢發現胎兒腹裂 出生臟器外露醫師補破洞

2019-04-11 13:30

馬鈴薯愈綠愈毒？ 食藥署：不能畫上等號

2019-04-11 13:21

恐連5漲！下周汽油每公升估漲0.1元

2019-04-11 13:15

影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13

特殊營養食品新增2類 舊配方許可證效期可至111年底

2019-04-11 13:09

閩南語能力認證報名5月10日截止 19歲以下免報名費

2019-04-11 12:04

你敢嘗試嗎？超狂自助餐菜色竟是「吃鱉」

2019-04-11 12:00

C肝藥健保補助 一拖25年男子終獲治療重生

2019-04-11 11:55

太陽穴旁長青春痘滲血水？檢查竟是腫瘤

2019-04-11 10:56

罕見！今彩539三注同家開出2400萬獨得老闆說出原因

2019-04-11 10:54

乍暖還寒自律神經失調病人增 中醫提醒這樣養生

2019-04-11 10:50

世界閱讀日 邀你走一趟「社會亂源」基地

2019-04-11 10:41

慘！男大生愛喝手搖飲 泌尿道結石纍纍

2019-04-11 10:12

部分氫化油被封殺後 危害健康的反式脂肪藏匿何處？

2019-04-11 09:39

全台84個無中醫鄉 暖心醫來回10小時支援無怨

2019-04-11 08:16

擔仔麵奪米其林1星！你一定來過這條街 卻沒注意這家店

2019-04-11 08:00

吳德榮：今起降溫 局部降雨漸明顯

2019-04-11 07:42

紐約麻疹拉警報 僑胞有無接種看這裡

2019-04-11 06:58

凌晨4：26花蓮規模3.4地震 最大震度4級

2019-04-11 04:54

3天3起海漂死豬 金馬豬肉都禁運

2019-04-11 00:52

台鐵「誤點王」菁桐-八堵 準點率僅51.5%

2019-04-11 00:50

部落民宿合法化／申辦20次、違章全拆…闖關終於合法

2019-04-11 00:09

部落民宿合法化／竹縣9家獲執照 投縣仍列管

2019-04-11 00:04

陰囊皮重建尿道 解決老翁堵尿之苦

2019-04-10 23:37

健康你我他／清潔牙齒 把握飯後3分鐘

2019-04-10 23:37

保溫瓶加冰 幫胰島素保冷

2019-04-10 23:37

撫慰家屬 用尊重送走器捐者

2019-04-10 23:37

長年流鼻涕+耳悶耳鳴 耳膜塌陷沾黏作怪

2019-04-10 23:35

決定器捐後 請知會家人

2019-04-10 23:29

好熱！台東大武吹38.6度焚風

2019-04-10 23:18
看更多

熱門文章

黑洞原來長這樣 ！人類史上首張黑洞照片曝光了

2019-04-10 21:12

愛因斯坦神預言！世界第一張黑洞照片這樣拍出來的…

2019-04-11 09:00

愛因斯坦相對論沒錯！ 人類歷史首張黑洞照片作證

2019-04-10 22:23

人類史上首張黑洞照片曝光 全球網友瘋狂P圖惡搞

2019-04-11 12:44

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

2019-04-11 14:25

黑洞影像如照片失焦？孫維新解答科學家感動的原因

2019-04-10 22:46

全球六城市同步 人類史上首張黑洞照片將曝光

2019-04-10 19:49

擔仔麵奪米其林1星！你一定來過這條街 卻沒注意這家店

2019-04-11 08:00

每日星座運勢／牡羊財運突出好日子 愛情運勢良好

2019-04-11 00:00

黑洞攝影演算程式 九成五是這年輕學生寫的

2019-04-11 16:17

罕見！今彩539三注同家開出2400萬獨得老闆說出原因

2019-04-11 10:54

黑洞引力強光線無法穿透 觀測難度高更添神秘

2019-04-10 21:57

留名聲讓人打聽！「成熟式離職」必做5舉動　優雅下台才最難

2019-04-10 23:24

黑洞真面目曝光 台北與五城市揭人類新頁

2019-04-11 00:34

變天了！北台下雨轉涼 明降10度

2019-04-10 21:41

你是早上或晚上洗澡？早起洗澡的人較有創造力，晚上洗澡可解決這問題

2019-04-10 22:06

捕捉黑洞… 超強望遠鏡 可看到月球上一顆棒球

2019-04-11 00:53

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02

吳德榮：今起降溫 局部降雨漸明顯

2019-04-11 07:42

2019米其林／二星唯一缺席「鮨天本」超狂！死忠老饕擁護一訂位就訂一年份

2019-04-10 19:46

幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／不被疼愛的女兒

2019-04-11 06:00

史上首張黑洞影像 中研院貢獻關鍵技術

2019-04-11 00:45

財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40

【我見我思】自遊客／同情與同理

2019-04-11 06:00

台北米其林接地氣…24家摘星 冒出大黑馬

2019-04-11 00:57

女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26

乍暖還寒自律神經失調病人增 中醫提醒這樣養生

2019-04-11 10:50

影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13

2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50

台灣蜜香紅茶＋錫蘭紅茶混出甘醇滋味　立頓「茶佐茶」讓無糖紅茶變好喝了

2019-04-10 23:06

撫慰家屬 用尊重送走器捐者

2019-04-10 23:37

鴿子蛋已不夠看！302克拉全世界最大的方形美鑽亮相

2019-04-11 12:32

慘！男大生愛喝手搖飲 泌尿道結石纍纍

2019-04-11 10:12

Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42

蔡英文總統與全球八萬人 一起看首度曝光的黑洞照

2019-04-10 22:28

空汙傷皮膚但洗臉有方法 醫師列舉三大錯誤觀念

2019-04-11 11:16

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33

米其林主廚心聲／比起摘星 留住星星更不易

2019-04-10 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top