溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



中央氣象局表示，未來一週天氣會較為濕涼，預測最低溫只有18、19度。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 天氣又要從炎熱轉為濕涼了！中央氣象局表示，未來一週將會有一波接一波的水氣飄來。12日至16日全台天氣將轉濕涼，各地易會有局部降雨。天氣風險公司指出，不穩定的天氣將持續到下周前半段，台灣周圍海面風浪也開始變大。天氣專家彭啟明則預估，18日開始會轉好天氣，溫度也將回升。

中央氣象局表示，未來一週將會有一波接一波的水氣飄來。12日北部及東北部天氣會較為濕涼，預測最低溫只有18、19度；北部、東半部、中部地區及南部山區皆會有短暫陣雨，其他地區為多雲。而13日雖然氣溫會稍微回升，但14日至16日東北季風再度增強，北部及東北部天氣又轉濕涼，降雨甚至可擴展至南部。

天氣風險公司指出，北部和東北部從11日下午開始將逐漸轉涼，但南部和東南部則要到週五天氣才會開始變化。而12日開始東北風再增強之外，幾乎全台灣都有下雨機會，不穩定的天氣將持續到下周前半段。此外這幾日台灣海峽北部及台灣北部和東部等周圍海面風浪也開始變大，提醒民眾前往海邊活動要注意安全。

彭啟明則說，未來一周內，冷空氣可能會時強時弱，和過去幾天的高溫會有明顯落差。而13日下半天到周日會有鋒面接近，雨勢範圍有機會擴及中南部，下周一到三也有可能會有另一波鋒面通過，提醒民眾要多注意未來幾天的天氣預報。而照目前評估，下周四天氣有機會開始轉好，東北風減弱，溫度也回升。

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