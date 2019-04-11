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Uber台灣瀕亡 籲政府勿扼殺新創

2019-04-11 18:12台灣醒報 記者施養正╱台北報導

Uber亞太區總經理詹恩11日表示，政府若執意通過103-1新規，將影響上萬家庭...
Uber亞太區總經理詹恩11日表示，政府若執意通過103-1新規，將影響上萬家庭生計。（photo by施養正/台灣醒報）
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「若政府出爾反爾，會使有意願投資台灣的新創外商因而卻步。」Uber亞太區總經理詹恩11日痛批，交通部2017年才與Uber協商出以租賃為主的營運模式，2月卻莫名推出「103-1條修正案」，僅能日租與時租營業，他說，「政府法令說改就改，太不負責任了！」，現行的營運模式將被推翻，上萬個家庭的生計將被拖垮。」

交通部於2月公布「汽車運輸業管理規則第103-1條修正草案」，規定租賃車應以「日租」或「時租」計算，且不可以優惠或折扣名義規避，此外，租賃小客車不得在外巡迴，或排班待客租賃。

影響上萬家庭生計

詹恩表示，每週有300萬名用戶使用Uber，受雇的司機多達1萬名，政府法令說改就改，如果2週後103-1新規原封不動地上路，2017年政府與Uber的協議，及現有的營運模式都將被推翻，拖垮的是上萬個家庭的生計，政府難道要承擔責任嗎？

他說，過去Uber在合法的營運框架下投入很多資源，多數司機甚至貸款換了新車，為的就是給乘客更舒適的服務，如今生計沒了，貸款還是得按時繳，呼籲政府不要一意孤行，至少能給雙方對話的機會。

詹恩強調，Uber在全球60個國家、600個城市經營，秉持著新創企業的精神，用科技帶給司機及乘客更升級的服務，他說，若政府如此出爾反爾，會使有意願投資台灣的外商因而卻步。

租賃業慘澹經營

Uber司機簡建壹說，他原本從事經銷貿易，後轉職全職Uber司機，為了讓客人更舒適，前兩個月才剛換新車，簡建壹表示，「就算新法上路，不會坐小黃的還是不會坐，政府不要為了選票圖利特定族群，因為一旦新規上路，慘的是上萬名Uber司機，大家都是慘澹經營，身上都還揹負貸款。」

「2月才公布，4月底就要實施，叫大家怎麼生活？」台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋說，小黃司機換車有政府補助，但Uber呢，司機和租賃業者們都是自行吸收成本，「平平都是合法經營，政府為何特別照顧計程車？」他指出，大家都是為生計在努力，若新規如期上路，大家會不知何去何從。

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Uber計程車北市

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