經期私密處悶癢臭味 清洗不當恐發炎感染

2019-04-11 16:27 中央社 台北11日電



經期時私密處發癢，清洗不當不僅情況沒有改善，還可能導致發炎和感染。醫師指出，若大力清洗或使用去汙力強的鹼性清潔用品清洗，恐使私處肌膚受傷，甚至發炎和產生更多異味。

開業醫師陳思宇今天指出，曾有一名24歲女性就診表示每次月事來潮，私處都悶癢又有異味，誤以為是洗不乾淨，洗澡時索性用鹼性沐浴乳大力搓洗，不僅發癢沒改善還發炎感染。

陳思宇說，私密處的肌膚因缺少皮脂膜與角質層的保護，本身就比較脆弱，大力清洗或用去汙力強的鹼性清潔用品清洗，恐使私處肌膚受傷，造成發癢或刺痛，甚至發炎、產生更多異味

她也指出，生理期的大量經血與衛生棉包覆產生的異味、悶熱感，常讓人有私處特別髒的錯覺，根據臨床觀察，超過半數女性在生理期間都曾因清洗方式不正確，導致私處受傷。

為了把私處「洗乾淨」，許多女性不僅會大力清洗，而且一洗就洗很久，或以手指伸入私密部位，希望達到更好的清潔效果，甚至用各種香氛、美白、抗老訴求的清潔產品，盼保養私處，這些都是女性常見的錯誤清洗行為。

陳思宇強調，正確清潔私處的原則就是「斷捨離」，選擇清洗產品時，應避免訴求花俏功能的產品，避免肌膚受到刺激，清洗時減少不必要的清潔用具，也不要深入的清潔動作，避免破壞肌膚酸鹼值。

此外，清洗時最好先將清潔劑起泡後再使用，清洗時間不用特地拉長，只要確保能保濕又有確實沖洗乾淨，就能達到清潔目的。