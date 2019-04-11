甜甜圈填飽饑餓黑洞？ 醫：挑對時間吃

2019-04-11 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



鬆軟的甜甜圈是不少人喜愛的甜食，有人偏好美式淋滿糖霜的甜甜圈，也有人喜愛台式油炸並灑滿糖粉的甜甜圈，但甜甜圈熱量高，含糖量也不少，讓有心控制體重者敬謝不敏。台灣肥胖醫學會理事、開業醫師蕭敦仁說，甜甜圈是升糖指數高的食品，並不是完全都不能碰，挑對時間吃或許可以控制正餐進食量，但切記不宜吃太多，以免造成肥胖。

蕭敦仁指出，甜甜圈的原型是白麵粉做的，如果經過油炸又加了糖粉、糖霜，包含了所有導致肥胖的因子，也是熱量非常高的食物。假設把甜甜圈當作正餐來吃，攝取的糖分與熱量一定會爆表超標。

但甜甜圈並不是完全都不能碰。以下三個時段，何時吃甜甜圈最恰當呢？（一）半夜11時當宵夜吃 （二）上午11時在午餐前吃 （三）下午3時下午茶時段吃。蕭敦仁表示，上述時段中，最適合吃甜甜圈時間是在午餐前。

他說，因為人在血糖低、感到相當飢餓時，就會攝取過量食物，而甜甜圈升糖指數高，在餐前略感飢餓時，如果可以稍微果腹，就能讓正餐進食量不會太多，也最不容易造成血糖上升。