健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



健走是很好的入門運動，不需特殊裝備，只要穿著輕便服裝、運動鞋，想走就走。一聽到健走這個字眼，有些人以為一定要走很遠或者走很快，實際上只要增加平時「步行」的動作量即可。國健署也提醒，記得選對一雙好鞋，過程中注意姿勢、調整速度，記得以伸展運動做結尾，避免未蒙其利而先受其害。

網路出現「健走只要走得很快就好」的言論，國健署於「保健闢謠」專區指出，健走雖然可以很隨性，但是絕對不能隨便。健走雖然是低衝擊運動，鞋子的避震功能仍然很重要；健走時應穿著包覆性好、鞋墊軟硬適中的運動鞋，慢跑和健走的運動方式很接近，慢跑鞋能承受更高的衝擊，用來健走也很合適。

正確的姿勢可以確保肌肉達到最佳運動量，也可以避免運動傷害。此外，國健署也提醒，不可用跑步方式來健走，因慢跑腳尖先著地，會增加關節的碰撞衝擊；健走則是腳跟先著地，腳掌腳趾後著地，能讓腳踝和膝蓋均勻承受身體重量，較不會傷害膝蓋及關節，既省力、又能減輕對關節的衝擊。遇到下坡時，為避免膝蓋可能受到的傷害，步伐要盡量變小。

健走剛開始的5分鐘內，以緩慢的步伐幫助自己暖身。接下來，稍快的小步伐可燃燒更多卡路里，試著維持這種速度走20至30分鐘。據骨鬆學會研究顯示，健走速度達每小時4.8至6.3公里，相當於每分鐘90至120步，持續15周就能有效提升總骨密度0.4。健走結束後請記得伸展，可幫助放鬆肌肉，並加速代謝廢物。