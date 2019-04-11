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健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

健走是很好的入門運動，不需特殊裝備，只要穿著輕便服裝、運動鞋，想走就走。一聽到健走這個字眼，有些人以為一定要走很遠或者走很快，實際上只要增加平時「步行」的動作量即可。國健署也提醒，記得選對一雙好鞋，過程中注意姿勢、調整速度，記得以伸展運動做結尾，避免未蒙其利而先受其害。

網路出現「健走只要走得很快就好」的言論，國健署於「保健闢謠」專區指出，健走雖然可以很隨性，但是絕對不能隨便。健走雖然是低衝擊運動，鞋子的避震功能仍然很重要；健走時應穿著包覆性好、鞋墊軟硬適中的運動鞋，慢跑和健走的運動方式很接近，慢跑鞋能承受更高的衝擊，用來健走也很合適。

正確的姿勢可以確保肌肉達到最佳運動量，也可以避免運動傷害。此外，國健署也提醒，不可用跑步方式來健走，因慢跑腳尖先著地，會增加關節的碰撞衝擊；健走則是腳跟先著地，腳掌腳趾後著地，能讓腳踝和膝蓋均勻承受身體重量，較不會傷害膝蓋及關節，既省力、又能減輕對關節的衝擊。遇到下坡時，為避免膝蓋可能受到的傷害，步伐要盡量變小。

健走剛開始的5分鐘內，以緩慢的步伐幫助自己暖身。接下來，稍快的小步伐可燃燒更多卡路里，試著維持這種速度走20至30分鐘。據骨鬆學會研究顯示，健走速度達每小時4.8至6.3公里，相當於每分鐘90至120步，持續15周就能有效提升總骨密度0.4。健走結束後請記得伸展，可幫助放鬆肌肉，並加速代謝廢物。

國健署健康九九「一起來健走」專文中也提及，美國大型研究發現，快走比慢跑更能降低血壓、血糖和血中總膽固醇量，進而預防糖尿病與降低心血管疾病的風險，但必須走得夠久，且達到一定強度，才能發揮應有的效益。所以應檢視健走時要覺得有點累，呼吸及心跳比平常快一些，也會流一些汗的感覺，才表示健走的強度是適宜的。

一聽到健走這個字眼，有些人以為一定要走很遠或者走很快，實際上只要增加平時「步行」...
一聽到健走這個字眼，有些人以為一定要走很遠或者走很快，實際上只要增加平時「步行」的動作量即可。圖／123RF
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健走國健署運動傷害

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