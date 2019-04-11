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Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42聯合新聞網 綜合報導

運動品牌Nike定價一雙4500元的訂製鞋，官網標示特價消息，訂製款只要999元...
運動品牌Nike定價一雙4500元的訂製鞋，官網標示特價消息，訂製款只要999元，不料5小時後促銷價又改回原本的定價，讓網友看得一頭霧水。圖／翻攝自PTT
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官網標價錯誤的烏龍時有所聞，總是能引發網路話題，有些廠商勇於承擔，但有些廠商則是不認帳！知名運動品牌Nike定價一雙4500元的訂製鞋，官網標示特價消息，訂製款只要999元、非訂製3600元。不料，當網友決定下標訂購時，卻發現訂單是無效的。過5小時後，Nike官網將促銷價改回原本的定價，引發網友質疑，是否為產品的新行銷手法。

據《PTT》發文，一名網友眼尖發現Nike官網的產品在特價，表示「偶然看到訂製款的價錢只要999元，非訂製的3600元，我想這便宜很多吧！分享給大家」，還貼心附上Nike官網的網址。見到原本要價4500元的訂製鞋，加上運費竟然不到1500元的價格，讓許多網友暴動搶購，還開心透露個人鞋款的配色。

儘管有不少網友下單訂製鞋成功，但大多數的網友卻難過地回覆，「訂完查不到訂單」、「已加進購物車，但無法結帳」、「一直無法加入購物車」等問題。然而，過了5小時後，Nike卻把官網的促銷價格改回原價販售。

對此，其他網友紛紛表示，「999應該不是標錯價，只是來刷一波網路聲量吧」、「如果NIK標錯價，應該會吞下去」、「假設下標成功，確定會出貨嗎」。不過這次Nike訂製鞋的烏龍價格，也使許多網友紛紛好奇，購買成功的顧客是否會收到鞋子。

Nike

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