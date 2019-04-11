空汙氣喘兒台灣全球第四多 醫傳授防喘妙計

2019-04-11 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據外媒報導，英國醫學期刊「刺胳針星球健康」（Lancet Planetary Health）10日發表新研究顯示，全球每年有多達400萬名孩童因交通空汙引發氣喘。以每十萬人的病例數而言，台灣排名高居第四，是唯一上榜前十名的東亞國家。據國內研究也顯示，我國兒童氣喘盛行率長年高居不下，每5名孩童中就1人有氣喘病史。

林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉表示，國內兒童因氣喘緊急發作過世的事件逐年降低，近年在醫學進步之下，甚至幾乎已經沒有孩子因此死亡。但家長千萬不能因為低死亡率而輕忽兒童氣喘，若兒童時期沒有將病情控制好，反覆長期的發炎，氣管結構也都會變形、纖維化，這些不可逆傷害會跟著孩子一輩子。

空汙已被證實為氣喘危險因子之一，空汙種類很多，如境外霧霾等為不可控因素、境內交通工具產生的廢氣就是可藉由人為力量去改善的問題，因此英國醫學期刊這項研究具有一定警示效果。葉國偉呼籲，政策積極制定綠能交通政策，更多人搭乘大眾運輸、開電動車，每個人的一個小改變，就能減少汽機車排放機會。