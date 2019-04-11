影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



34歲吳小姐，3個月前在左側太陽穴出現一個凸起物，本以為是青春痘，但一直未消且不時會滲出血水，檢查發現為良性血管瘤；89歲陳奶奶半年前後腦勺摸到有拇指大的凸起，觸摸時不會疼痛，經切除後化驗為神經鞘瘤，屬於良性腫瘤中較少見的一種。

書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，頭皮由於被頭髮包覆較難直接看到，因此出現腫瘤經常都是家人發覺、修整頭髮時理髮師見到、洗頭時自行摸到，或是至醫院檢查時發現。

一般人聽到頭皮腫瘤就怕怕，劉國威說，頭皮腫瘤如血管瘤等，98-99％是良性，由於頭皮血管密集、營養多，因此是良性血管瘤好發之處。有些血管瘤長在頭皮上，由於被頭髮蓋住容易被忽略或以為是頭皮上長痘痘。一旦時間太長容易長大，也會因為摩擦、梳頭髮而受傷，宜及早求醫治療。

他說，長在頭皮內的良性血管瘤更不易被發現，若洗頭時按摩頭皮，發現頭皮組織軟硬不一樣，就要當心是否是內部生長了血管瘤。

不過，頭部血管瘤只有2％是惡性腫瘤，由於頭部血管多，除了原位腫瘤之外，比較有可能是癌症轉移產生，男性多是肺癌轉移，女性則為乳癌。由於多數無明顯感覺，因此容易被忽略，部分會有出血、分泌物、潰爛等，此時更需小心。

劉國威表示，由於血管瘤位置較難自行觀察，倘發現超過2周沒消失，或有變大、軟硬度改變、疼痛感、原本光滑表面出現分泌物，或出現潰爛、滲血時，應盡早就醫診斷。

血管瘤治療以手術切除為主，並進一步作病理切片鑑別腫瘤類別。術後須遵照醫囑定期換藥，待拆線後才可洗頭，倘手術傷口出現紅腫熱痛，或有發燒情況，表示傷口有感染的可能，應儘快就醫檢查。