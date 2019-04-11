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特殊營養食品新增2類 舊配方可賣到明年底

2019-04-11 13:09聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

特殊營養食品可以幫助無法正常飲食患者。本報系資料照
特殊營養食品可以幫助無法正常飲食患者。本報系資料照
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隨著民眾不同的需求，業者推出適合特殊疾病的營養食品，不再僅限於患者無法吞嚥時才能使用。過去特殊營養食品並沒有做過多的分類，但隨著國際趨勢，食藥署也跟著修訂特殊營養食品的類別。

食品藥物管理署公告特殊營養食品最新規定，過去食藥署未將特殊營養食品細分，為了跟進國際規範，公告將特殊營養食品分為四大類「營養均衡完整配方食品」、「營養調整完整配方食品」、「營養調整補充配方食品」、「特殊單素配方食品」，新分類從4月10日起開始，取得新許可證的業者皆須符合新規定。在新制之前已去得許可證的業者，產品可賣到明年的12月底為止，屆時若持續販售不符合規定將可依食安法開罰。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢說，營養均衡完整配方食品、營養調整完整配方食品的定義，主要是患者無法咀嚼時，可透過上述兩種食品幫助患者攝取熱量並取代正餐。由於兩者主要目的為取代正餐，因此要求這兩類的產品，必須要符合國健署訂定的「國人膳食營養素參考攝取量」（DRIs）。

營養均衡完整配方食品需要完全符合「國人膳食營養素參考攝取量」，提供給無法咀嚼，也沒有特殊疾病的民眾使用。如年長者等，若是要提供給1到18歲的患者，則另要符合國健署對於18歲以下民眾的每日膳食營養素參考攝取量建議。

營養調整完整配方食品則是針對有特殊疾病的患者又無法咀嚼的患者食用。如罹患糖尿病、慢性腎臟病等，陳瑜絢說，罹患囊尿病、慢性腎臟病的患者，有些營養素攝取不得過高，像是已經要洗腎的患者，就必須要採取低鈉、低蛋白的飲食，因此，營養調整完整配方食品，在總熱量須符合國健署的要求，但單一的營養素可作一調整，調低或是調高。

陳瑜絢說，業者若是針對特定疾病提供給患者特定營養素時，必須要具有科學實證，否則不得宣稱。

營養補充配方食品、特殊單素配方食品則是針對還具有咀嚼功能，但是需要額外補充特殊營養素的產品。陳瑜絢說，營養補充配方食品的規定與營養調整完整配方食品有些許不同，營養補充配方食品一樣要具有科學實證，單一營養素的配方，每100大卡應該要達到國人膳食營養素參考攝取量的5％以上；單素則是整罐產品都只有同一種營養素或成分。

陳瑜絢說，新的分類方式與規定從4月10日起正式生效，但是原本已經取得許可證，產品可以賣到110年12月31日，許可證可以再延展一次，做為緩衝。業者必須在這期間取得新的許可證，其中需要格外注意的是，若產品中有含有新的營養素，必須要提供臨床試驗報告，否則無法使用。

患者國健署食藥署

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